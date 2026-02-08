情侶借「貓體自拍架」親密合影　白底虎斑回頭傻眼快被閃瞎

記者賈沐蓉／綜合報導

土耳其是許多遊客眼中的「貓咪天堂」，無論大街小巷中都可看到喵星人閒晃的影子。國外某位Reddit網友就在當地意外拍下一張有趣的照片，一對情侶想要自拍合照卻忘記帶自拍棒，於是靈機一動找上在旁邊一隻白底虎斑貓幫忙。

▲一對情侶拍照沒帶自拍棒，於是請貓咪充當一下臨時支架。（圖／翻攝自Reddit／@Few_Bandicoot2302）

沒有自拍棒但有貓貓

畫面中，這對情侶將手機靠在貓咪身上，將牠毛茸茸的背部當成手機支架，開啟自拍鏡頭摟著彼此幸福合影。然而當事貓表情卻非常傻眼，坐在水泥矮牆上回頭望著正在拍照的男女，不耐煩的表情似乎正在思考兩個人類到底懂不懂禮貌，拍照就算了還要對自己放閃。原PO則在該則貼文中寫到，「沒有攝影師，但有攝影貓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貓咪：拍完了要付罐罐喔！（圖／翻攝自Reddit／@Few_Bandicoot2302）

這張照片被分享到Reddit後，立刻爆紅並在網路上被廣泛傳播。不少網友也笑說貓咪絕對不是自願擔任這個職位，「它看起來在說：人類在搞什麼鬼」、「我做這些是為了罐罐」、「真是個完美的小幫手」。