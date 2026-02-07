北市關渡碼頭神秘巨魚擱淺　罕見「翻車魚」身陷泥潭

▲北市關渡碼頭「翻車現場」，眾人合力救援擱淺的曼波魚。（圖／台北市動物保護處提供。）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市關渡碼頭是知名遊玩景點，日前有眼尖民眾在碼頭岸旁發現「巨魚」擱淺泥潭中，初步懷疑是「鯨豚」，立即通報相關單位。台北市動物保護處到場後發現，這隻神祕生物其實是曼波魚，也就是耳熟能詳的翻車魚，所幸救援行動非常順利，讓牠成功回到大海。

▲脫困後的曼波魚馬上自行游向淡水河口。（圖／台北市動物保護處提供。）



動保處表示，救援隊員到場時已有一名渡輪人員走入淤泥中奮力推動魚體，另一名則在岸上拉緊繩索試圖將魚隻拖出。兩位熱心的民眾提到，因為淤泥黏稠加上魚身沉重，多次嘗試下來幾乎已經體力透支。經過動保人員加入後，眾人終於順利將魚隻從泥中解困，脫困後的翻車魚即自行游向淡水河口。

遇見海洋生物受困擱淺第一時間應先通報 保護自己與生態

網友在Threads上Po文表示「一隻擱淺在泥濘河岸邊的鯨豚」，引起中華鯨豚協會的注意。該協會當即在貼文底下回覆「經初步檢視該生物為曼波魚，並非鯨豚」，同時呼籲民眾若是在岸邊遇見不幸受困的海洋生物，千萬不要自行將其推回。不論是活體或死亡都務必請通報、撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位。

動保處指出，翻車魚(Mola mola)外型獨特，成年翻車魚的體重一般在247到1000公斤之間，屬於大型大洋性魚類，出現在關渡碼頭相當罕見，救援過程也吸引來許多民眾圍觀。提醒民眾臺北市動物救援24小時不打烊，若發現受傷的野生動物、流浪動物，或是遇到走失寵物，都可以在第一時間撥打1959動物保護專線通報。