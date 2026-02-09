ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
慈愛動物醫院過年24小時不打烊　獸醫曝2大急診原因

慈愛動物醫院過年營業時間。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲過年期間毛孩急診的原因多與不當飲食、受到驚嚇造成意外有關。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

農曆春節連假將至，返鄉、聚餐與走春行程滿檔，對毛孩來說，卻也是意外風險悄悄升高的時候。慈愛動物醫院指出，年節期間常見的急診原因，多與「不當飲食」及「驚嚇造成的意外」有關，提醒飼主在團圓歡樂之餘，也別忽略毛孩的安全與健康。

院方說明，春節餐桌上經常出現毛孩「平常吃不到、也不該吃到」的食物與物品，像是帶骨肉類、魚刺、竹籤、糖果包裝、橡皮筋或逗貓棒線材，一旦誤食，可能引發嘔吐、腹痛，甚至造成腸胃道阻塞或消化道損傷。再加上年菜多偏油、偏鹹，短時間大量攝取，容易導致腸胃炎或胰臟相關急症，成為年節急診的常見原因之一。

慈愛動物醫院過年營業時間。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲過年大魚大肉，毛孩不適合一起享用，否則容易造成身體負擔甚至生病。（圖／慈愛動物醫院提供）

「年節照護最重要的是把關入口、把危險物品快速收好。」院方提醒，若飼主想讓毛孩「加菜」，建議仍以平日習慣的飼料或罐頭為主，或少量提供無調味的水煮肉類、地瓜等，避免突然更換飲食或暴飲暴食，降低腸胃不適的風險。

除了飲食，環境刺激同樣不可忽視。院方指出，鞭炮、煙火聲響，加上親友來訪的人聲噪音，可能讓敏感的犬貓感到緊迫，出現躲藏、食慾下降或行為改變；部分貓咪也可能因壓力增加，而出現頻尿、排尿困難等泌尿道問題。院方建議，春節期間可替毛孩預留安靜的躲藏空間，外出務必全程牽繩，並確認名牌或晶片資訊完整，以降低驚嚇暴衝、走失或跌撞外傷的風險。

慈愛動物醫院過年營業時間。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲過年期間放鞭炮、親戚走春，可能都會造成毛孩壓力，甚至發生走失等意外，務必做好防護。（圖／慈愛動物醫院提供）

為了讓飼主在假期中也能獲得即時醫療支援，慈愛動物醫院表示，台北總院、台中總院與台南總院於春節期間皆維持 24 小時全年無休，提供夜間急診與必要檢查處置。院方也提醒，若毛孩出現反覆嘔吐、嚴重腹瀉、精神沉鬱、疑似誤食，或貓咪有頻尿卻尿不出的情況，建議儘速就醫評估，不要過度拖延。

院方最後表示，春節是家人團聚的重要時刻，毛孩同樣是家庭成員之一，醫療團隊將持續以 24 小時不間斷的守護，陪伴飼主與毛孩安心過好年。

慈愛動物醫院過年營業時間。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲慈愛動物醫院北中南總院提供24小時服務．過年期間也不打烊。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院過年營業時間。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲毛孩的不當飲食，是過年期間生病的一大原因。（圖／慈愛動物醫院提供）

