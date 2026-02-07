招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

記者唐詠絮／彰化報導

今年是「火旺」的丙午赤馬年，不少風水命理師近期紛紛建議，想招財的多使用大地色系，如黃色、褐色來增強財運。無獨有偶，花壇鄉近日有民眾拾獲一條全身布滿花紋、體長超過1公尺的溫馴褐色球蟒，意外成為焦點。若失主無認領，彰化動防所將於2月13日上午10點開放民眾申請領養，預料將掀起一波特殊寵物領養熱潮。

▲花壇鄉拾獲出走球蟒，動防所將開放認領。（圖／動物防疫所提供，以下同）

彰化縣動物防疫所說明，這隻在花壇被發現的球蟒，是分布於非洲的無毒蟒蛇，因性情溫和、受威脅時會將身體蜷縮成球狀自保而得名，是國際上常見的寵物蛇品種。根據其超過1公尺的體長判斷，應已屬成蛇。動防所公告期滿後，原飼主仍未現身，因此依法開放領養。

然而，球蟒一般在餵食充足下，體長可達1至1.5公尺，平均壽命更長達20至40年。牠們以陸行為主，喜歡躲藏，食性上可接受經過安全處理的鼠類等食物。台灣冬季雖冷，但寵物蛇若管控不當，仍可能從家中逃出。

領養活動訂於2026年2月13日上午10點，在動防所會客室辦理。凡年滿18歲的民眾，可攜帶本人身分證及合適的籠具到場。若登記人數超過一位，將以抽籤方式決定這位特殊「家庭成員」的歸屬。動防所特別提醒，領養前務必審慎評估居家環境是否適合飼養，並需先線上填寫領養意願表單。

這隻球蟒通體的褐色，恰巧與命理師為赤馬年推薦的招財大地色系不謀而合。有命理觀點指出，2026年五行火氣極旺，想平衡運勢可多用藍、黑色系；若想特別加強財運，則褐色、黃色等大地色系被認為是首選。這層巧合，讓這隻待領養的球蟒除了寵物身份外，更添了一分有趣的話題性。