聲控垃圾桶「只認狗叫聲」！全家怎麼喊都沒用　牠一吠就開蓋

實習記者陳安榆／採訪報導

台東縣飼主家中添置了一款智慧型垃圾桶，不只可以感應還能聲控，奇怪的是，它只聽得懂狗狗「陳可頌」的叫聲，無論其他家人如何叫喚、跟著吠叫都無濟於事。搞笑的瞬間發佈在Threads上後獲得32萬次的瀏覽數，引發熱議。

▲媽咪表示舊版垃圾車音樂「給愛麗絲」對陳可頌來說沒有用。（圖／Threads@croissant_the_boss提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

大約5歲的米克斯犬「陳可頌」1年半前被收編，牠非常聰明、有點挑食，最愛玩絨毛娃娃，跟家人感情很好，也是家中的開心果，媽媽透露牠最大的興趣是「啃爸爸的腳踝」。媽媽和《ETtoday寵物雲》分享，其實平常陳可頌根本不會拆家，也不會去翻垃圾桶，是有次家人在牠無意間亂叫時發現，吠叫聲居然能控制垃圾桶，才因此衍伸出那麼搞笑的一幕。

▲陳可頌超級喜歡啃「爸爸的腳踝」。（圖／Threads@croissant_the_boss提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



超荒謬瞬間迅速爆紅 笑倒一眾網友

智能垃圾桶第一次被可頌喚醒時，全家人馬上跟著學牠的聲音，卻沒想到桶子彷彿會「認主」，只聽從陳可頌的指令。為了向網友演示這搞笑的一幕，媽咪還特別播放牠的「專屬歌曲」，那就是新版垃圾車歌曲「新輕音版少女的祈禱」，只要一聽見這個音樂，陳可頌就會情不自禁開嗓，垃圾桶也就會隨之跟著開啟。

▲陳可頌可能是貴賓犬混愛爾蘭軟毛梗。（圖／Threads@croissant_the_boss提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片發佈後，網友紛紛在底下留言「現在垃圾桶由狗狗接管」、「狗狗：這個家不能沒有我」、「超好笑 一家人在那邊狗叫」、「這個家沒小狗真的會散」、「狗狗的眼神就是：這麼簡單你們怎麼不會」、「誰是這個家的主人一清二楚」，媽咪也在事後回應其實這個垃圾桶主要是用來感應開蓋，請大家不用擔心使用不了的問題。