英國政壇最穩定官員是「牠」！任職將滿15年　網讚：更適合當首相

英國首席捕鼠大臣賴瑞下週將在唐寧街任職滿15年，是當今英國政壇最穩定的官員，表現讓網友一致好評。（翻攝自Dominic Dyer臉書）

圖文／鏡週刊

英國內閣辦公室首席捕鼠大臣賴瑞，2011年被正式授予頭銜，下週就要在唐寧街任職滿15年，歷經6任首相，是英國政壇最穩定也在位最久的「官員」。英國動保人士戴爾昨（6日）在社群發文這項訊息，引發熱議，不少網友稱讚，「賴瑞是國家的寶貴財產」，甚至也趁機調侃英國政治現況，直呼賴瑞是「最聰明的官員」、「更適合當首相」。

雖然英國政府一直就有僱傭貓咪作為常駐捕鼠大臣兼寵物，不過，首次正式授予首席捕鼠大臣頭銜是在2011年。根據外媒報導，這隻名叫賴瑞（Larry）的虎班家貓是時任首相卡麥隆（David Cameron），在巴特西貓狗之家挑選，看中牠的「捕鼠能力」。

英國動保人士戴爾（Dominic Dyer）昨日在臉書發文表示，賴瑞下週就在唐寧街任職滿15年，是英國政壇最穩定的官員。當然也是當今政壇在位最久的官員，經歷過6任首相。

貼文引發網友熱議，直呼「賴瑞是國家的寶貴財產」、「政界最穩定的存在竟是首相官邸的貓」、「當你的任期比首相還長時，時間過得很快」；還有不少網友似乎對英國政治現況不滿，趁機調侃一番，「賴瑞更適合當首相」、「唯一自上任以來就一直兢兢業業工作的人」、「而且是最聰明的」、「他是唯一在那裡做得非常出色的人」。

英國內閣辦公室首席捕鼠大臣賴瑞，2011年被正式授予頭銜，下週就要在唐寧街任職滿15年，歷經6任首相，是英國政壇最穩定也在位最久的「官員」。英國動保人士戴爾昨（6日）在社群發文這項訊息，引發熱議，不少網友稱讚，「賴瑞是國家的寶貴財產」，甚至也趁機調侃英國政治現況，直呼賴瑞是「最聰明的官員」、「更適合當首相」。

