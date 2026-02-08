ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
深海驚見「巨型幽靈水母」！科學家驚嘆：和公車差不多大

研究團隊於阿根廷外海拍攝到極為罕見的巨型幽靈水母，其觸臂最長可達10公尺。（圖／翻攝自Schmidt Ocean Institute）

▲海洋生態團隊發現巨型幽靈水母，預估體長可達「公車大小」。（圖／翻攝自Schmidt Ocean Institute）

圖文／CTWANT

美國史密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）於2月3日發布的新聞稿指出，一隻極為罕見的巨型幽靈水母（Stygiomedusa gigantea）近日在阿根廷外海被成功拍攝下來，提供科學界得以窺見這種難得一見的深海巨型生物。

該隻幽靈水母是於史密特研究所所屬研究船「福克號（Falkor (too)）」的南美洲探測任務中發現。此次由阿根廷主導的研究團隊，從布宜諾斯艾利斯出發，一路南下至火地群島近海，全程近3,000公里，目的是調查該國大陸棚的生物多樣性。

此次拍攝地點為阿根廷沿岸的科羅拉多－勞森海底峽谷（Colorado–Rawson submarine canyon）壁面附近。幽靈水母屬全球最大型水母之一，其傘狀身軀可達1公尺寬，四條如緞帶般飄逸的口腕最長可延伸至10公尺，約莫等同一輛校車的長度。

研究畫面中，一尾幼魚（Centrolophus屬）圍繞著水母的傘部游動，構成奇異又震撼的深海場景。與一般水母不同，幽靈水母並不具備刺絲胞，牠並不以毒刺獵食，而是靠長臂纏繞浮游生物與小型魚類，形成科學家所稱的「致命幕簾」進行捕捉。

儘管體型龐大，幽靈水母卻鮮少為人目睹。根據研究所統計，全球至今僅記錄逾百次目擊紀錄，主因是牠們棲息於水深1,000至4,000公尺之間的深海，遠離光線可及之處。然而，這回觀察到的個體則罕見地出現在約250公尺的淺海深度，令科學團隊大感驚奇。

「我們原本沒料到阿根廷深海會有如此豐富的生物多樣性，這次的成果讓我們大為振奮。」來自布宜諾斯艾利斯大學與阿根廷國家科學研究委員會（CONICET）的首席科學家布拉沃博士（Dr. María Emilia Bravo）表示。史密特海洋研究所執行董事維爾瑪尼博士（Dr. Jyotika Virmani）也補充：「每一次深海探勘都證明，海洋中充滿生命，與陸地一樣多，甚至更多。畢竟，海洋佔據地球上98%的生物棲息空間。」

這次發現並非單一案例。科學團隊還紀錄了目前全球面積最大的Bathelia candida珊瑚礁，面積約0.4平方公里，相當於梵蒂岡城大小。此外還發現數座珊瑚礁系統，及28種疑似新物種，包含珊瑚、蠕蟲、海膽、海螺與海葵等深海生物，為深海生態研究帶來突破性進展。這起罕見的幽靈水母現身，不僅揭示深海世界仍有大量未知等待被探索，也讓人再度感受到海洋的壯闊與神祕。

深海驚現幽靈水母！觸臂長如一輛校車　罕見畫面曝光

▲研究團隊看到體型巨大的「冥河水母」或稱「幽靈水母」相當興奮。（圖／翻攝自X，@FoxNews）

深海驚見「巨型幽靈水母」！科學家驚嘆：和公車差不多大

南非甘蔗園火災　藪貓奇蹟生還

