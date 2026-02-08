小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

▲小阿金出門玩累到斷電，當場原地開睡。（圖／Threads@jiruho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Thread一位網友路過文心森林公園時，巧遇一隻出來玩的可愛黃金獵犬寶寶。小朋友在外面嗨了一整天後電量耗盡，躺在馬路上當場睡著，可愛的模樣立刻吸引許多路人圍觀拍照，即使現場已經非常吵雜，依然沒辦法讓小狗重新開機。

▲儘管身邊圍了一群人還是沒醒。

電量歸零只好原地就寢

小奶汪測躺在地板上，粉嫩的小肚肚毫無防備地攤開，在夢中也不忘把尾巴乖乖收在腿間，放鬆又自在的模樣讓不少人忍不住掏出手機記錄。期間這隻小傢伙雖然有短暫睜眼「開機」過一次，但很快又重新進入休眠模式，任由旁邊的人摸身體、撸肚肚上下其手，儘管聚牠身邊的人越來越多，但牠仍不為所動繼續躺平呼呼大睡。

▲睡到露出粉紅肚子肉。

回家也要繼續充電

後來飼主也在原PO的貼文下留言，從中知道這隻累壞的小狗名叫「地瓜圓」，後來跟媽媽回到家後依然在繼續睡。不少網友當天也在現場，並被牠「半路斷電」的睡臉萌翻，「昨天忍不住錄牠，超可愛」、「地瓜圓：我還在斷電中」、「睡得好自然，牠一定很有安全感」。

▲開機失敗的地瓜圓。