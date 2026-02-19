ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

▲▼貓咪進收容所「緊抱帽 T」不放　背後原因有洋蔥。（圖／翻攝自Facebook／PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)）

▲Jack透過主人穿過的衣服尋求慰藉。（圖／翻攝自Facebook／PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)）

記者林緯平／綜合報導

美國費城一間動物收容所裡，一隻名叫 Jack 的貓咪在收容所裡蜷縮著，身下墊著的不是普通的毯子，而是最親愛的爸爸留下的連帽上衣。儘管內心充滿恐懼與思念，但在中途計畫的幫助下，Jack 終於盼到了曙光，讓這段跨越困難的「親情」有機會延續。

費城動物福利協會（Philadelphia Animal Welfare Society，簡稱 PAWS）在今年1月底時，分享一段賓士貓Jack的心碎故事，只見牠在冰冷的收容所鐵籠裡蜷縮著、眼神流露出無助與不安。仔細一看，Jack 身體下方墊著的並不是收容所提供的保暖毯，而是一件充滿生活感、甚至有些磨損的「灰色連帽上衣」。那是牠最愛的爸爸在分開前特意留下的，彷彿在告訴牠：「別怕，爸爸的味道會一直陪著你。」  

[廣告]請繼續往下閱讀...

這段令人鼻酸的畫面，背後其實藏著一個充滿洋蔥的故事。Jack 的主人並非惡意棄養，而是正遭遇一段艱難的困境，暫時無法將 Jack 留在身邊照顧。在萬般無奈下，主人求助於費城 PAWS 的「安全網計畫（Safety Net Program）」，希望透過暫時性的中途安置，而非永久的告別，來度過這幾個月的難關。

「牠真的很想家，也很想念爸爸。」收容所工作人員感性地說，Jack 是一個心思非常細膩的孩子，面對收容所的喧鬧，牠只能躲在爸爸的衣服裡尋求慰藉。慶幸的是，就在近日傳來了好消息，Jack 已經成功進入了安全網計畫的中途家庭，脫離了讓牠恐懼的環境，可以在溫暖的家中等待與爸爸重逢的那一天。

除了心理上的思念，Jack 接下來還有一段路要走。醫護團隊發現牠的眼睛疑似有狀況，可能需要接受手術治療。中途家庭不僅要給予牠安全感，還需要定期帶牠前往診所回診。收容所也提到，像 Jack 這樣害羞的孩子，在安靜、單純的環境下更能放鬆自我，重新找回安心呼嚕的時刻。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

除夕全家忘帶鑰匙　把貓丟進家裡「5分鐘後門開了」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

美短貓「90度向後饋咖」超不符合貓體工學　網看傻：怎辦到的

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

萌汪戴頭套好鬱卒　2歲小主人「摸頭講故事」融化網友

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

好運汪汪來！選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

被緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎：這愛太窒息了

招財狗1

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬來虎Arhaa

不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

被緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎：這愛太窒息了

他冰釣洞口竄出「圓潤小精靈」討食　小手抓魚猛啃萌翻網友

好運汪汪來！選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

美短貓「90度向後饋咖」超不符合貓體工學　網看傻：怎辦到的

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

下體遭踼裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋

俄烏停戰談判陷僵局！澤倫斯基不滿「逼讓領土」 美俄方態度分歧

中華隊大巨蛋開工！蔡其昌發紅包、球員「新年真心話」隨後釋出

張峻瑋今報到第二階段集訓！曾豪駒給予正面評價

不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

「橡木桶洋酒」創辦人陳春安辭世　享壽80歲

對台軍售卡關！美媒揭「習近平施壓」川普憂衝擊4月訪中

「年夜飯」一路加熱到初六　陸專家喊：5類高危剩菜寧倒掉也別吃

說好初三睏甲飽！一堆人清晨「自動醒」苦笑：生理時鐘太準

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息：費爾柴德、龍恩有望先來台會合

寵物動物熱門新聞

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

國中生沖天炮炸貓　還喊新年快樂

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

愛犬踩過刮刮樂　竟「中100萬」

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

他冰釣洞口竄出「圓潤小精靈」討食

讀者迴響

熱門新聞

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

美短貓90度向後饋咖　神姿引熱議

國中生沖天炮炸貓　還喊新年快樂

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

愛犬踩過刮刮樂　竟「中100萬」

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

他冰釣洞口竄出「圓潤小精靈」討食

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

熱門寵物影片

更多
招財狗1

招財狗1

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬來虎Arhaa

馬來虎Arhaa

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面