不想分開！貓咪進收容所「緊抱衣服」不放　背後藏主人的愛

▲Jack透過主人穿過的衣服尋求慰藉。（圖／翻攝自Facebook／PAWS (Philadelphia Animal Welfare Society)）

記者林緯平／綜合報導

美國費城一間動物收容所裡，一隻名叫 Jack 的貓咪在收容所裡蜷縮著，身下墊著的不是普通的毯子，而是最親愛的爸爸留下的連帽上衣。儘管內心充滿恐懼與思念，但在中途計畫的幫助下，Jack 終於盼到了曙光，讓這段跨越困難的「親情」有機會延續。

費城動物福利協會（Philadelphia Animal Welfare Society，簡稱 PAWS）在今年1月底時，分享一段賓士貓Jack的心碎故事，只見牠在冰冷的收容所鐵籠裡蜷縮著、眼神流露出無助與不安。仔細一看，Jack 身體下方墊著的並不是收容所提供的保暖毯，而是一件充滿生活感、甚至有些磨損的「灰色連帽上衣」。那是牠最愛的爸爸在分開前特意留下的，彷彿在告訴牠：「別怕，爸爸的味道會一直陪著你。」

這段令人鼻酸的畫面，背後其實藏著一個充滿洋蔥的故事。Jack 的主人並非惡意棄養，而是正遭遇一段艱難的困境，暫時無法將 Jack 留在身邊照顧。在萬般無奈下，主人求助於費城 PAWS 的「安全網計畫（Safety Net Program）」，希望透過暫時性的中途安置，而非永久的告別，來度過這幾個月的難關。

「牠真的很想家，也很想念爸爸。」收容所工作人員感性地說，Jack 是一個心思非常細膩的孩子，面對收容所的喧鬧，牠只能躲在爸爸的衣服裡尋求慰藉。慶幸的是，就在近日傳來了好消息，Jack 已經成功進入了安全網計畫的中途家庭，脫離了讓牠恐懼的環境，可以在溫暖的家中等待與爸爸重逢的那一天。

除了心理上的思念，Jack 接下來還有一段路要走。醫護團隊發現牠的眼睛疑似有狀況，可能需要接受手術治療。中途家庭不僅要給予牠安全感，還需要定期帶牠前往診所回診。收容所也提到，像 Jack 這樣害羞的孩子，在安靜、單純的環境下更能放鬆自我，重新找回安心呼嚕的時刻。