柴柴健檢變「開演現場」！16.2kg巨嬰怕針崩潰

▲▼柴犬Taki抽血不停哀嚎。（圖／I AM 柴犬 TAKI授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Taki目前約10歲。（圖／I AM 柴犬 TAKI授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／綜合報導

高雄市這隻體型「分量十足」的柴犬「Taki」，日前迎來一年一度的身體檢查。別看牠平時看起來穩重壯碩，體重高達 16.2 公斤，一進到診間看到針頭竟然秒變「愛哭包」！在抽血過程中，Taki 不斷發出淒厲又委屈的哭聲，彷彿受了天大的冤枉，浮誇的反應讓一旁的獸醫師也忍不住當場笑出來！

柴犬怕抽血　在奴才懷裡哀嚎

健檢當天，當護理人員與醫師準備進行採血時，這隻「大男孩」竟然徹底崩潰，從小小的喉嚨裡爆發出響亮的哭喊聲。飼主在一旁既心疼又覺得好笑，原本以為 16.2 公斤的 Taki 應該是個硬漢，沒想到內心其實住著一位脆弱的小公主。所幸在醫護人員的安撫下，抽血任務順利完成，而 Taki 的哭戲也意外成為診間的歡樂來源。

除了抽血時的搞笑插曲，飼主最擔心的莫過於 Taki 的健康狀況。看著家中寶貝這幾年日益「走鐘」的體態，主人原本非常擔心這份健檢報告會出現「滿江紅」，尤其是膽固醇指數，很怕會超標影響健康。沒想到報告出爐後，Taki 除了體重需要稍微注意外，數值竟然出奇地漂亮，連膽固醇都完全正常！這讓主人驚訝地直呼：「好意外」

▲▼柴犬Taki抽血不停哀嚎。（圖／I AM 柴犬 TAKI授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Taki躺在姐姐買的腳踏墊上睡覺。。（圖／I AM 柴犬 TAKI授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

柴犬Taki愛乾淨　在外決不坐在地上

其實 Taki 在生活中是個非常有原則的「潔癖柴」。姐姐笑說，牠外出時對地板有種神祕的堅持，絕對不坐地上，除非現場有椅子，不然一定要家人抱著或是坐在家人腿上。此外，Taki 也是個標準的「老實狗」，出門後除了家裡吃過的零食和飼料，其他沒見過的東西一律不碰，就算硬塞也會原樣吐出來，這份「防備心」也讓家人開玩笑說，完全不用擔心牠被壞人毒死。

