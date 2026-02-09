疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險死手法可能非首次

▲劉小姐發現鄰居疑似放置毒餌，害家裡的狗狗「黑虎」誤食。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

記者賈沐蓉／採訪報導

2月6日晚上9點，雲林斗南鎮的劉小姐發現家中的歐告「黑虎」疑似誤食鄰居丟入田中的毒餌，嘔吐不止被送進醫院，幸好在搶救後撿回一命。然而飼主表示這種事情並非首次發生，去年12月9日家裡的虎斑狗「劉小虎」就可能被同樣手法投毒，進而不幸死亡。

▲地上散落著疑似泡過農藥的鴨掌，飼主們也即時將黑虎送去獸醫院急救。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

▲正在獸醫院檢查的黑虎。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

毒餌出現早有先例

在田地邊緣，可以看見散落著許多被染成藍色的鴨掌，黑虎的嘔吐物中也有不少同樣的碎片，經動物醫院診斷疑似農藥中毒，經過急救後目前暫時由親友幫忙照顧。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，劉小虎就曾誤食出現在田中同樣泡過農藥、裝在紙碗中的雞肉，導致腎衰竭過世，附近也有流浪狗同樣遭到毒害。

▲黑虎的嘔吐物。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

▲急救後保住一條命，目前暫時請親友幫忙照顧。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

▲但去年小虎也因誤食泡過農藥的毒雞肉，因此導致死亡。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）





▲小虎當時誤食的毒餌。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

鄰居至今尚未回應

劉小姐表示，家人兩次都有向雲林縣動植物防疫所與警方通報，今日（2月9日）防疫所也已派人來現場取證，課長杜弦逸表示，當時他們前往疑似投毒的鄰居家，但因為對方不在所以只能先拍照蒐證，之後將會請他到案說明，目前取得的證物已經帶回送驗，劉小虎的屍體在完成檢驗後會將結果送至地檢署。

▲2月9日防疫所的人員前來採證。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

▲疑似同樣吃到毒餌死去的流浪狗。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）

同時杜弦逸也強調，若鄰居行為屬實將觸犯《動物保護法》第六條，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」可處罰處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

▲小虎生前與黑虎一起在沙發上熟睡的模樣。（圖／有點毛毛的／劉宸雲提供）