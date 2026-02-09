ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
竊賊逃跑遭「180cm羊駝大軍」包圍逮捕　女見奇景狂讚：超級驕傲

▲▼羊駝。（示意圖／達志影像）

▲羊駝幫忙抓賊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻聽到牧場傳出騷動聲，發現一名竊賊竟然闖進牧場中，他們緊急趕到現場後，沒想到所養的一群羊駝竟然化身「犯罪剋星」，在牧場內合力將竊賊團團包圍逮捕，令他們非常驚訝。

牧場動物神助攻　8隻羊駝活捉竊賊

事件2日晚間發生在達比郡南諾曼頓(South Normanton)當地卡恩菲爾德莊園(Carnfield Hall)，一名竊賊偷走了菸草後，翻牆闖進附近牧場中，驚動牧場主人普萊斯(Heidi Price)和奧利弗(Graham Oliver)。

女主人普萊斯表示，當時他們聽到農場動物發出不尋常的叫聲，立刻察覺有搶匪闖入，然而當他們趕到現場時，竟然目睹竊賊遭到8隻羊駝團團包圍，「那名男子被約6英尺（約1.8公尺）高的羊駝包圍住，羊駝不斷對他發出叫聲，他不知道該怎麼辦，看起來非常害怕的樣子」。

羊駝展現公民逮捕權　包圍竊賊立大功

這對夫妻幫忙報警後，警察很快就趕到現場將竊賊逮捕，令人驚訝的是，通常羊駝感到威脅時會吐口水攻擊，然而這群英勇羊駝卻維持了禮貌，沒有向任何人吐口水。

普萊斯表示，她已經養了這群羊駝十幾年，「如果不是靠羊駝使出公民逮捕權，這個人早逃脫了，我真為我的羊駝們感到驕傲」。

