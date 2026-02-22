鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

▲小糯米在爸爸洗澡時飛進來，站在他頭上一起洗。（圖／Threads@natalie_10.18提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

鸚鵡「糯米」很愛乾淨，這天牠鑽進浴室跟爸爸一起淋浴，還忘我地把爸爸的頭當大型搓澡球狂蹭，讓主人原本放鬆的洗澡時光瞬間變成「瀑布修行」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲糯米忘我地把爸爸的頭當抓癢板磨蹭。（圖／Threads@natalie_10.18提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸洗澡不能關門 鳥寶大叫黏踢踢

糯米整隻幾乎趴在爸爸頭上，放鬆地在他頭髮上蹭來蹭去，爸爸雖然被迫淋洗澡水，但還是很配合地乖乖站好。糯米媽媽留言補充說明，糯米是她從小餵大的小鳥，但最愛的人卻是爸爸，他們家洗澡都會把門打開，「只要爸爸在家就像黏在上面，不給牠進去就會高分貝瘋狂大叫」。當時爸爸身上沒有抹任何清潔用品，看見糯米出現在浴室也馬上調低水溫，讓牠可以安心洗香香。

▲小時候的糯米。（圖／Threads@natalie_10.18提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

糯米享受完與爸爸的淋浴時光後，就離開浴室讓飼主幫忙用吹風機烘乾羽毛結束這回合。至於為什麼不讓鳥寶用澡盆洗，媽媽也解釋只是因為糯米單純不喜歡，「牠覺得裡面都會是吃的⋯」。許多網友也被這特殊的洗澡方式逗樂，「把拔比較辛苦」、「沈浸式洗澡真可愛，下面還有沐浴球可以去角質」、「香香雞湯」。

▲正在吹乾羽毛的糯米。（圖／Threads@natalie_10.18提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）