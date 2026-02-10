ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

馬桶裡遇到鳥。（圖／網友Doris Tsai提供）

▲八哥在馬桶裡泡澡，還一臉嚴肅盯著人看。（圖／網友Doris Tsai提供）

記者李依融／綜合報導

網友Doris正準備要上廁所，正要蹲下去就看到一隻八哥在馬桶裡盯著她，嚇得她瞬間「縮回去」，她表示當下很驚恐，但事後想想實在是很好笑，「我先生也遇過一次，從馬桶裡鑽出來！這已經是第二次了」。

Doris在臉書社團「一個他媽的社團」分享，「鳥為什麼在馬桶裡！嚇死我了！」，只見馬桶裡有一隻八哥泡在水中，渾身濕透但一雙眼睛直盯著人看。Doris表示，她家住在屏東潮州，附近究竟常看到八哥，但不知道這隻野生八哥是怎麼鑽進她家馬桶的，「2年前我先生也遇過一次，上到一半牠從馬桶裡衝出來！」，她也回憶當時那隻鳥比較瘦，這隻比較胖，「不知道是不同的鳥，還是吃胖了」。

馬桶裡遇到鳥。（圖／網友Doris Tsai提供）

▲Doris翻出2年前的紀錄，當時先生也被馬桶裡的八哥嚇了一大跳。（圖／網友Doris Tsai提供）

網友驚嘆：憤怒鳥泡澡

後來Doris也不敢再用馬桶，請先生趁午休時間把鳥抓出去放生，而這隻八哥也拍拍翅膀就飛走了，似乎在馬桶裡愜意泡完澡一樣。網友看到「八哥奇遇記」也忍不住笑出來，「牠怎麼看起來像憤怒鳥」、「你打擾到牠泡澡了」、「你家馬桶的水管有神祕通道吧」、「世界無奇不有，你還遇到兩次！」、「既然這樣我開始期待第三隻了」。

關鍵字： 八哥馬桶鳥憤怒鳥

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

