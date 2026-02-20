「衝浪系」法鬥帶妹帥炸海邊　眾人看呆：這平衡感太強

▲Bosco（圖左）與妹妹Paihia（圖右）都相當會衝浪。（圖／Bosco’s Pirate Life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／綜合報導

誰說法鬥只能在家吹冷氣？紐西蘭知名「海盜系」法鬥Bosco近日現身Paihia海邊，大展衝浪神技，這回牠不僅是自己帥，還帶領才18個月大的法鬥學妹Treasure一起挑戰海浪。兩隻圓滾滾的毛孩穩站衝浪板的模樣，讓岸邊粉絲瞬間融化，尖叫聲不斷！

法鬥是衝浪高手 帶妹帥翻海邊

Bosco是紐西蘭當地的「知名網紅」，在Instagram上已累積2.1萬名粉絲，這次牠在相當於紐西蘭國慶日的懷唐伊日（Waitangi Day）再度大展身手。現年 5 歲的法鬥 Bosco，早已是浪尖上的老司機，只見牠四肢張開、屁屁壓低，精準地平衡在衝浪板上，面對海浪波盪一臉淡定，眼神流露出「這片海我管的」霸氣。

不過，這次大家關注的焦點還有身旁的神隊友。年僅 1 歲半的法鬥妹妹 Treasure 這次也驚喜亮相，雖然還是個「衝浪菜鳥」，但在 Bosco 哥哥的帶領下，竟也學會有模有樣地站在板上享受海風。畫面中可以看到，兩隻法鬥一前一後，隨著浪花起伏穩定前進，Treasure 偶爾露出的緊張小表情與 Bosco 的專業臉形成鮮明對比，反差萌指數直接爆表。

主人曝正面想法 分享能量給大家

根據《RNZ》報導，飼主 Dylan Bacher 感性分享，帶兩位毛孩出來不僅是為了好玩，更想把這種正能量帶給現場的年輕人與孩子們。當兩位「明星」衝浪完上岸時，立刻被熱情的民眾包圍，小朋友們紛紛驚呼：「狗狗竟然會衝浪！」紛紛爭相要與這對法鬥兄妹合影。