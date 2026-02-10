外出忘記關貓門　女發現地板出現「人手大神秘爪印」驚悚畫面曝





▲女子家地板出現神秘腳印。（圖／翻攝自TikTok／_ells444）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子為了方便貓咪進出，時常開著家中寵物門，然而近來她外出工作幾天，請父親幫忙前去查看寵物情況時，發現家中地板上出現許多神秘腳印，該腳印看起來完全不像貓掌，驚悚畫面在網路上爆紅。

爸幫餵貓嚇 廚房驚現「人手大」腳印

居住在斯托克港市(Stockport)的女子莫頓(Ellie Morton)在TikTok上分享，由於她需要外出工作幾天，期間請父親幫忙過來照顧寵物貓情況，沒想到父親進門後，發現廚房地上出現許多疑似是動物造成的泥濘爪印。

畫面中可看到，神秘爪印從門口開始，可以一路追蹤到貓盆附近，甚至連客廳中都有，然而看起來卻完全不像貓掌，看起來和父親的手差不多大，嚇得她把影片分享到網路上，希望能有網友幫忙解答。

神祕生物闖入？ 影片獲70多萬點閱

影片獲得70多萬點閱，許多網友懷疑爪印可能是來自於獾、海獺或是狐狸等動物，甚至還有網友認為，該腳印根本不是來自動物，看起來比較像靴子後跟的鞋印。

不過莫頓細看後覺得完全不像鞋印，而且如果真的有人擅闖空門，也不太可能什麼東西都沒偷，目前她已在屋外安裝監視器，希望能幫助發現神秘爪印的真相。