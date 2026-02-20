大肌肌猛男健身一半...橘貓「鑽胸口討摸」　他當場融化秒變貓奴

▲橘白貓闖入公園，干擾運動中的尼可拉斯。（圖／翻攝自IG。）

記者林緯平／綜合報導

這就是命中注定的緣分！在希臘的一處戶外健身場，一名體格壯碩的肌肉哥尼可拉斯（Niklas），正專注地進行高強度訓練，沒想到半路卻殺出一名「程咬金」。一隻流浪的小橘貓不僅完全不怕人，還直接在尼可拉斯撐地做伏地挺身時，大搖大擺地鑽到他胸口討摸摸，這場「健身驚魂記」最後竟演變成超暖心的收編故事。

小橘貓亂入 肌肉哥意外被融化

根據《The Dodo》報導，尼可拉斯回憶起當天的情境，笑說這隻小橘貓完全不打算讓他好好運動，「牠打斷了我的訓練，但我一點也不介意。」儘管尼可拉斯過去完全沒有養貓經驗，但在小橘貓主動靠近、甚至直接趴在他脫下的T恤上「佔位子」的那一刻，這位鐵漢的心瞬間融化。

原本以為只是訓練中的一段小插曲，沒想到兩天後尼可拉斯回到同一個地方，這隻小橘貓竟然又出現了，而且表現得就像見到老朋友一樣親暱。尼可拉斯意識到情況不尋常，他傳訊息問女友：「我真的應該收編一隻貓嗎？」隨後他諮詢了經營貓咪救援的朋友，對方告訴他希臘街頭對浪浪來說非常危險，這番話讓他下定決心，要把這份溫暖帶回家。

小橘貓被正式收編 成為最貼心的小公主

尼可拉斯將貓咪取名為「Mousi」，並帶牠去獸醫院檢查，確認牠身上沒有晶片後，尼可拉斯便正式將這份「健身禮物」打包回家。剛到新家的Mousi起初有些害羞，躲在沙發角落觀察，但不到半小時，牠就抵擋不住美食的誘惑現身，甚至在當天晚上尼可拉斯工作時，就主動跳上沙發陪在他身邊。

現在的Mousi不再是街頭流浪的小可憐，而是擁有專屬「肌肉保鑣」的小公主。尼可拉斯看著睡在身旁的Mousi，感性地說，看到牠放心地在新家入睡，就知道自己做出了最正確的決定。