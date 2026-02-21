ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
全村幫你找狗！智慧門鈴變身「AI偵探」　鄰居鏡頭成搜救網

流浪狗。（圖／示意圖／達志影像）

▲毛孩走失對很多飼主來說是心中永遠的痛。（圖／示意圖／達志影像）

記者林緯平／綜合報導

毛孩走失絕對是所有鏟屎官的噩夢！智慧門鈴大廠Ring近期推出一項名為「搜救隊（Search Party）」的新功能，利用AI技術協助飼主在茫茫網海中，快速比對出疑似自家毛孩的目擊情報，讓找回愛寵的機率大大提升。

對於養狗的人來說，最怕的就是愛犬受驚嚇掙脫牽繩，或是趁門沒關好溜出去探險。過去一旦狗狗走失，飼主只能印傳單、或是像無頭蒼蠅一樣在社群網站瘋狂洗版，往往錯過黃金搜尋時間。不過，現在科技或許能幫上大忙！亞馬遜旗下的智慧門鈴品牌Ring，最近在美國全面開放了「搜救隊（Search Party）」功能，號稱能把整個社區的鏡頭變成你的搜救眼線。

AI成幫手　全社區幫你一起找毛孩

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Fox News》報導，這項功能的操作方式非常直覺，當飼主在Ring的應用程式中發布「走失協尋」後，系統會利用AI演算法，自動掃描該區域內參與此計畫的用戶鏡頭紀錄。AI會根據狗狗的顏色、品種、大小等特徵進行視覺比對，一旦發現「長得很像」的狗狗出現在某戶人家的門口或院子，系統就會立刻發送通知給該鏡頭的擁有者。

收到通知的鄰居確認畫面中的狗確實是走失犬後，可以一鍵分享目擊地點或影片給心急如焚的飼主。這項功能推出後效果驚人，官方透露每天都能成功協助至少一隻狗狗回家。其中一個著名的案例是住在堪薩斯州的飼主Kylee，她的狗狗Nyx鑽過圍籬破洞溜走，Kylee啟動功能後，短短15分鐘內就收到鄰居鏡頭拍到的畫面，火速找回愛犬，讓她感動直呼「真的是神隊友」。

目前僅在美國試用

雖然這項功能目前主要在美國地區推行，且為了隱私考量，需要鄰居「主動開啟」功能才能加入搜救網，但這種用科技守護毛孩的概念已經在網路上掀起熱議。雖然AI科技越來越強大，能成為找尋走失寵物的利器，也要提醒各位毛爸毛媽，預防勝於治療！平時外出牽繩一定要繫好，植入晶片並更新飼主聯絡資訊，才是讓毛孩平安回家的最基本保障喔。

