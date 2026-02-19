ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

▲▼小穴獅。（圖／翻攝自YouTube）
▲示意圖，位於俄羅斯西伯利亞的小穴獅遺體。　（圖／翻攝自YouTube）

記者周偉承／綜合報導

日本曾經有野生「獅子」存在！日本綜合研究大學院大學與北京大學等機構組成的國際研究團隊，透過DNA與蛋白質分析發現，數萬年前的日本列島上，曾廣泛分布已滅絕的「穴獅」。相關研究成果已發表於國際權威期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

研究團隊針對過去被判定為老虎的化石標本進行重新檢驗，從中成功萃取出粒線體DNA、細胞核DNA片段與蛋白質，並與海外資料比對後確認，這些標本實際上屬於穴獅，而非老虎。

學界普遍認為，古代歐亞大陸北部主要由穴獅活動，南部則是老虎的棲息地，兩者之間存在勢力交錯的「過渡地帶」。由於日本位於該區域的最東端，研究團隊推測穴獅可能曾踏足日本，並透過最新分子分析技術加以驗證。

研究團隊蒐集了來自日本各地共26件仍保有有機物的「亞化石」標本，其中青森、靜岡與山口出土的5件標本成功取得關鍵生物分子證據，最終確認皆為穴獅遺骸。

研究成員、綜合研究大學院大學助教蔦谷匠指出，這項發現不僅改寫日本古代大型掠食者的分布歷史，也為理解獅子與老虎之間的競爭關係，以及牠們對當時生態系統的影響，提供了重要線索。

關鍵字： 日本獅子穴獅

