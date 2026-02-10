ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
北榮院長在致詞「狗醫生Oba」狂伸手刷存在感　台下笑出聲

記者李依融／綜合報導

台北榮民醫院院長陳威明上台抽獎，身旁有隻超搶鏡的黑色狗狗，只見院長講話的同時，狗狗伸手碰碰他，惹得全長哈哈大笑。這隻狗狗叫做Oba(歐巴)，牠曾是北榮正是聘用的醫療輔助犬，還有專屬的職員證，主要任務是陪伴安寧病房的病人，大家都好喜歡這位溫暖貼心的狗狗醫生。

影片中，院長陳威明正在台上抽獎致詞，而可愛的Oba也一起上台，期間Oba全神貫注地盯著院長看，還不時伸出前爪，拍拍院長刷存在感，在院長說話的空檔，他還會適時碰碰腿，瞬間讓台下的人笑出聲來。

醫療輔助犬Oba退休。（圖／翻攝自北榮官網）

▲Oba有專屬的工作證。（圖／翻攝自北榮官網）

Oba2019年開始在北榮服務，2023年成為正式職員，由陳威明親自替掛上職員證。有許多病患與家屬在住進安寧病房後認識了Oba，每次看到Oba來巡房，心情也會變好變得平靜，也有病患進到安寧病房後一直情緒低落，是Oba的正能量緩解了許多負面情緒。

醫療輔助犬Oba退休。（圖／翻攝自北榮官網）

▲Oba很會跟院長爸爸撒嬌。（圖／翻攝自北榮官網）

陳威明曾分享，醫院內有「醫療輔助犬」其實是個大挑戰，他曾受過民眾質疑「狗這麼髒怎麼可以進醫院」，也有醫生提出萬一傷到病人、感染風險等疑慮，然而北榮安寧病房來回修正了許多細節，確保訓練與清潔，陳威明也用「頒發職員證」力挺。陳威明表示，很多國家都藉由動物輔助治療帶來良好的效果，如果看過病人撫摸Oba時的平靜和滿足，就會想努力堅持這麼做下去。

醫療輔助犬Oba退休。（圖／翻攝自北榮官網）

▲Oba的退休典禮與交棒儀式。（圖／翻攝自北榮官網）

Oba是全台第一位正職狗狗醫生，牠在2025年退休，退休儀式的現場更有數百人歡送。Oba的使命也交棒給新任狗醫生Olga（歐佳），3歲的歐佳是白色拉不拉多犬，未來也會繼續在安寧病房給予病人最真誠的陪伴與安慰。

醫療輔助犬Oba退休。（圖／翻攝自北榮官網）

▲Olga傳承了Oba的使命，繼續在安寧病房提供溫暖陪伴。（圖／翻攝自北榮官網）

關鍵字： 北榮台北榮民醫院陳威名狗醫生狗醫生ObaOlga

