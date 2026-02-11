媽媽看貓咪影片　比熊貴賓聽「喵喵聲」衝上床超萌歪頭

記者李依融／綜合報導

這天媽媽躺在床上看貓咪影片，比熊貴賓犬「旺財」聽到貓咪的叫聲，咚咚咚地跑上床，跟著貓叫聲歪歪頭，在Threads上獲得1.4萬讚。

Threads@tinywanwan分享，這天媽媽躺在床上看貓咪的影片，毛茸茸的旺財瞬間衝上來關心，牠專心地看著手機螢幕，跟著貓咪的叫聲不斷歪頭，看來對聲音感到非常好奇，幾秒後旺財更想要媽咪抱抱，牠便走上前撒嬌，超可愛的反應讓網友融化。

▲旺財超專心看貓咪影片。（圖／Threads@tinywanwan提供）



旺財是一隻9個月大的比熊貴賓犬，小小年紀就有各種超萌反應，適逢冬天天氣變冷，小寶貝只想要貼貼，於是牠用「倒車入庫」的方式，把毛毛的大屁股塞到媽咪面前，佔領媽媽的胸口討摸摸。網友被萌到笑說「好可愛！把整個屁屁送給你」、「狗狗把屁股年在主人身上，表示很愛主人喔！」、「這就是冬天才有的福利」，不過也有人表示，「我家狗上次屁股對著我的臉放屁之後，我就不讓牠這樣躺了」。

▲旺財把屁屁堵到媽媽面前。（圖／Threads@tinywanwan提供）

▲旺財：媽媽不要看手機，摸我啊！（圖／Threads@tinywanwan提供）

大家看到旺財「歪頭殺」的影片被心臟爆擊，「可愛到發瘋！太療癒了」、「歪頭我真的沒抵抗力！」、「毛蓬蓬太萌了」、「我真的重播好幾次，不自覺嘴角上揚」。也有網友建議媽媽「該養貓了」，媽媽則笑說「我養貓旺財應該會氣死」。