住家失火！慢郎中陸龜「突然飆速」狂奔　驚險逃死神畫面曝

記者李振慧／綜合報導
美國加州一戶民宅突然著火，住家監視器拍到一隻叫做Leo的寵物龜為了逃離大火展現了驚人速度，最後成功及時跑到院子的另外一邊，逃命影片被主人分享後爆紅。
棚屋起火 陸龜為活命突然飆速
事件8日晚間發生在加州富勒頓市(Fullerton)，3歲陸龜Leo的主人Hyeri Tom當時正在朋友家參加超級盃派對，沒想到院子中的木製棚屋突然起火，家中監視器意外拍下Leo垂死逃生的驚險畫面。
@leothehomelesstort In all seriousness—thankful beyond words for attentive neighbors who helped put out the fire. ???? Leo is safe ❤️ The heat lamp fell and ignited the substrate. Posting this as a warning to other tortoise owners: secure your heat lamps. This could’ve ended very differently. Also, open to any advice on how to build her house safer. #turbo #tortoisesoftiktok #fire ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX
影片中可看到，院子中的棚屋燃起熊熊大火，平時慢條斯理的Leo為了逃命突然展現驚人速度，最後成功在火勢波及到牠前逃離現場。
陸龜火海逃命 170萬網看呆
影片曝光後獲得170多萬點閱，許多網友笑稱，「從來沒看過爬這麼快的烏龜」、「天啊，幸好烏龜及時逃離現場」、「牠看起來超像戰場上逃命的老兵」、「牠看到鏡頭時好像在說，『嘿，救命啊』」、「牠爬得也太快了吧」。
Hyeri Tom表示，幸好她的鄰居及時發現起火並且幫忙撲滅，才沒有造成更嚴重的災情，後來發現是放置在龜舍中的寵物保溫燈沒固定好，差點釀成大禍。
