ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

住家失火！慢郎中陸龜「突然飆速」狂奔　驚險逃死神畫面曝

▲烏龜,小烏龜,龜殼,龜。（圖／達志／示意圖）

▲烏龜逃命畫面爆紅。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一戶民宅突然著火，住家監視器拍到一隻叫做Leo的寵物龜為了逃離大火展現了驚人速度，最後成功及時跑到院子的另外一邊，逃命影片被主人分享後爆紅。

棚屋起火　陸龜為活命突然飆速

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件8日晚間發生在加州富勒頓市(Fullerton)，3歲陸龜Leo的主人Hyeri Tom當時正在朋友家參加超級盃派對，沒想到院子中的木製棚屋突然起火，家中監視器意外拍下Leo垂死逃生的驚險畫面。

@leothehomelesstort In all seriousness—thankful beyond words for attentive neighbors who helped put out the fire. ???? Leo is safe ❤️ The heat lamp fell and ignited the substrate. Posting this as a warning to other tortoise owners: secure your heat lamps. This could’ve ended very differently. Also, open to any advice on how to build her house safer. #turbo #tortoisesoftiktok #fire ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

影片中可看到，院子中的棚屋燃起熊熊大火，平時慢條斯理的Leo為了逃命突然展現驚人速度，最後成功在火勢波及到牠前逃離現場。

陸龜火海逃命　170萬網看呆

影片曝光後獲得170多萬點閱，許多網友笑稱，「從來沒看過爬這麼快的烏龜」、「天啊，幸好烏龜及時逃離現場」、「牠看起來超像戰場上逃命的老兵」、「牠看到鏡頭時好像在說，『嘿，救命啊』」、「牠爬得也太快了吧」。

Hyeri Tom表示，幸好她的鄰居及時發現起火並且幫忙撲滅，才沒有造成更嚴重的災情，後來發現是放置在龜舍中的寵物保溫燈沒固定好，差點釀成大禍。

關鍵字： 火災寵物陸龜烏龜逃生加州Hyeri Tom保溫燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿金送去安親班放飛自我　主人收「猙獰崩壞照」傻：哪來的恐龍

外出忘記關貓門　女發現地板出現「人手大神秘爪印」驚悚畫面曝

拒絕分開睡！小黑貓硬把「專屬小窩」拖上床　網融化：只想黏著你

竊賊逃跑遭「180cm羊駝大軍」包圍逮捕　女見奇景狂讚：超級驕傲

男囚獲假外出犯下滅門案　扮郵差騙分居妻開門「連殺3血親」自轟

二寶爸工作失聯數小時　妻追蹤手機定位揭「慘死在垃圾壓縮機」

生理期不適就醫　21歲女被冒牌醫看診「打完2針」後突然死亡

北榮院長在致詞「狗醫生Oba」狂伸手刷存在感　台下笑出聲

拉拉從服務犬學校退訓　到新家每天「叼怪東西想幫忙」

外出忘記關貓門　女發現地板出現「人手大神秘爪印」驚悚畫面曝

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險喪命手法非首次

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

柴犬舒服躺床沒迎接奴才回家　四腳朝天翻肚：偶柴不理你呢

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

姐假裝路人！貴賓犬秒認出　卻被媽說服搞錯馬上離開XD

女半夜胸悶以為鬼壓床　醒來驚見「大橘為重」睡超香：把我當肉墊

29隻貓熊寶寶齊拜年　奶爸奶媽「手套都破了」抱住又溜走

住家失火！慢郎中陸龜「突然飆速」狂奔　驚險逃死神畫面曝

拉拉從服務犬學校退訓　到新家每天「叼怪東西想幫忙」

媽媽看貓咪影片　比熊貴賓聽「喵喵聲」衝上床超萌歪頭

阿金送去安親班放飛自我　主人收「猙獰崩壞照」傻：哪來的恐龍

北榮院長在致詞「狗醫生Oba」狂伸手刷存在感　台下笑出聲

外出忘記關貓門　女發現地板出現「人手大神秘爪印」驚悚畫面曝

正要蹲馬桶驚見「鳥泡水裡對看」　她嚇壞：你為什麼在這裡！

聲控垃圾桶「只認狗叫聲」！全家怎麼喊都沒用　牠一吠就開蓋

日本米價狂飆與奶油短缺　糧食通膨下的供需真相

快訊／6縣市低溫特報！雲霄飛車降溫「跌破10度」

感謝東京電擊！國王驚險挺進東超季後賽　領航猿確定分組第2晉級

南韓選手冬奧傳作弊案！2滑雪女將「設備含禁物」　遭取消資格

新年招好人緣！「5個實用技巧」學起來 讓你貴人相助 　

快訊／Matzka岳父捲高金素梅涉貪案　法院裁定收押

今彩539頭獎2注中獎！幸運商店曝光　明起春節彩券加碼一次看

台鐵集集線復駛　南投縣推「集集復集集 · 永續新復駛」走春新遊程

TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」JYP聲明曝

快訊／會幫林秉聖上訴或賠錢嗎？　台新GM林祐廷親上火線回應

寵物動物熱門新聞

北榮院長致詞　狗醫生狂刷存在感

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

外出沒關貓門　女地板出現「人手大神秘爪印」

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

29隻貓熊寶寶拜年　保育員抱不住

女暴風雪帶流浪犬回家照顧　竟吃官司

聲控垃圾桶只認狗叫聲　牠一吠就開

女胸悶以為鬼壓床　醒來驚見「大橘為重」

媽看貓咪片　汪聽「喵喵叫」萌歪頭

住家失火　陸龜「突然飆速」驚險逃死神

讀者迴響

熱門新聞

北榮院長致詞　狗醫生狂刷存在感

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

外出沒關貓門　女地板出現「人手大神秘爪印」

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

29隻貓熊寶寶拜年　保育員抱不住

女暴風雪帶流浪犬回家照顧　竟吃官司

聲控垃圾桶只認狗叫聲　牠一吠就開

女胸悶以為鬼壓床　醒來驚見「大橘為重」

媽看貓咪片　汪聽「喵喵叫」萌歪頭

住家失火　陸龜「突然飆速」驚險逃死神

阿金在安親班放飛自我　主人收猙獰照傻眼

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險喪命手法非首次

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險喪命手法非首次

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

柴犬舒服躺床沒迎接奴才回家　四腳朝天翻肚：偶柴不理你呢

柴犬舒服躺床沒迎接奴才回家　四腳朝天翻肚：偶柴不理你呢

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面