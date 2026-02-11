住家失火！慢郎中陸龜「突然飆速」狂奔　驚險逃死神畫面曝





▲烏龜逃命畫面爆紅。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一戶民宅突然著火，住家監視器拍到一隻叫做Leo的寵物龜為了逃離大火展現了驚人速度，最後成功及時跑到院子的另外一邊，逃命影片被主人分享後爆紅。

棚屋起火 陸龜為活命突然飆速

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件8日晚間發生在加州富勒頓市(Fullerton)，3歲陸龜Leo的主人Hyeri Tom當時正在朋友家參加超級盃派對，沒想到院子中的木製棚屋突然起火，家中監視器意外拍下Leo垂死逃生的驚險畫面。

影片中可看到，院子中的棚屋燃起熊熊大火，平時慢條斯理的Leo為了逃命突然展現驚人速度，最後成功在火勢波及到牠前逃離現場。

陸龜火海逃命 170萬網看呆

影片曝光後獲得170多萬點閱，許多網友笑稱，「從來沒看過爬這麼快的烏龜」、「天啊，幸好烏龜及時逃離現場」、「牠看起來超像戰場上逃命的老兵」、「牠看到鏡頭時好像在說，『嘿，救命啊』」、「牠爬得也太快了吧」。

Hyeri Tom表示，幸好她的鄰居及時發現起火並且幫忙撲滅，才沒有造成更嚴重的災情，後來發現是放置在龜舍中的寵物保溫燈沒固定好，差點釀成大禍。