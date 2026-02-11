拉拉從服務犬學校退訓　到新家每天「叼怪東西想幫忙」

記者李依融／綜合報導

拉布拉多犬Leo從服務犬學校「肄業」，然而被媽媽Sam領養回家後，牠身上流淌的「服務血液」仍充滿熱情，每天都會幫奴才咬來「各種東西」，努力地想要在生活中幫上忙，雖然沒有當上正式服務犬，不過牠可愛的舉動早已融化了無數網友的心，而媽媽每次都會稱讚牠「Leo果然是最棒的狗狗呀！」。

Leo是一隻非常貼心的狗狗，聰明的牠總是默默觀察主人的需要，有時遞來媽媽的筆記本，有時拿來待洗的衣服，還會叼來媽媽的鞋子示意「該出門散步了」，一舉一動都顯示了牠「想幫忙」的熱忱，雖然牠沒有通過服務犬考試而被退訓，但曾經學習過的總總仍刻在牠的腦子裡，加上Leo原本就有滿滿愛人的心，因此這些貼心技能就留在地生活之中。

▲Leo總是想要幫上忙。（圖／翻攝自Tiktok@thank.you.leo）



網友看到Leo的表現也被融化，「牠似乎覺得照顧媽媽是狗生大事，牠做得太棒了！」、「Leo太乖了，肯定不是牠被退訓，而是『牠退出了服務犬中心』」、「Leo的眼神彷彿會說話似的，大家都需要一隻Leo！」，不過大家最好奇的是，Leo表現得這麼好為什麼沒辦法從服務犬學校畢業。

▲對媽咪來說Leo是最棒的小幫手。（圖／翻攝自Tiktok@thank.you.leo）

媽媽也在Tiktok分享影片揭露真正的原因，原來Leo雖然是一隻充滿服務心的狗狗，但偶爾牠會「心有餘而力不足」，事實上就是「過於軟爛」，當Leo想休息時，會躺在地上絲毫提不起勁，對於媽媽的任何邀請和指令只是動動眼球表示「已讀」，但身體在地毯上躺成最軟爛的姿勢。網友們看到這個真相都笑翻了，直呼「當棒狗狗好累，Leo需要休息一下」、「Leo有自訂的『不定時歇業時間』」。