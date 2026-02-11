女半夜胸悶以為鬼壓床　醒來驚見「大橘為重」睡超香：把我當肉墊

▲女子睡覺被橘貓重壓。（圖／翻攝自Instagram／hidden.slowlife）

記者李振慧／綜合報導

斯洛維尼亞一名女子半夜睡到一半突然感覺「胸口好悶」，擔心被鬼壓床的她睜眼一看，凶手竟然是自家橘貓，只見家中主子舒服地壓在她身上熟睡，「大橘為重」的趣味畫面爆紅。

睡到快窒息 橘貓把媽當「人肉床墊」爽睡

這名女主人在Instagram上分享這段有趣影片，影片中可看到，女子睡到一半突然覺得很不舒服，還以為是身體出了什麼狀況，沒想到是自家橘貓害的。

對比女主人痛苦的表情，橘貓看起來睡得非常香甜，似乎是非常滿意主人成為牠的「人肉床墊」。

最甜蜜負荷 50萬網共鳴

影片曝光後立即爆紅，目前點閱已突破50多萬人次，吸引許多貓奴留言，「我昨天醒來時也有一樣的感覺，感覺腿好疼，結果發現我家小貓躺在上面」、「我的貓也對我做一樣的事，睡到一半突然覺得不能呼吸，結果發現牠壓在胸口和脖子上」、「我某天晚上做惡夢，醒來發現貓壓著我」。

另外還有許多網友十分羨慕原PO，「這就是所謂的『甜蜜的負荷』」、「恭喜你成為貓的床」、「太幸福了，千萬不要動」、「貓咪看起來正在享受牠最棒的睡眠」、「雖然很辛苦，但也很值得」。