29隻貓熊寶寶齊拜年　奶爸奶媽「手套都破了」抱住又溜走

大陸四川2025年出生的貓熊寶寶們集體亮相拜年，黑白相間的圓滾滾湯圓們一出場，立刻讓大家融化，搞笑的是這些湯圓一直試圖「滾出」奶爸奶媽的懷抱，而保育員們努力想控制懷裡扭動的小傢伙們，儘管手套破到快戴不住，還是努力想牽制住小傢伙們的頑皮，也成了拜年大會中讓人嘴角失守的一幕。

▲基麗媽媽的雙胞胎兄弟在拜年時狂扭，保育員快抓不住。（圖／翻攝自iPanda）



大貓熊保戶研究中心與程度大貓熊繁育研究基地2025年有45隻貓熊寶寶出生，其中還包括14對雙胞胎，11日的大拜年中共有29隻貓熊保亮相，而湯圓們「集體賣萌」的時刻，也意外成為奶爸奶媽們傷腦筋的時刻。只見保育員們一人抱著一隻貓熊寶寶，一起說吉祥話拜年，然而貓熊媽媽基麗的雙胞胎小兒子卻揪著隔壁保育員的衣服不放，而隔壁保育員懷裡的基麗大兒子也不斷掙扎扭動；隔壁川仔媽媽的女兒則是一直想從奶爸懷中掙脫，奶爸只能一直抽出手避免小乳牙的襲擊，不過明顯看出手套已經破到快要戴不住了。

▲基麗媽媽的雙胞胎小兒子一直緊抓哥哥的奶媽不放。（圖／翻攝自iPanda）

▲和琪媽媽的大女兒直接嗨到模糊。（圖／翻攝自iPanda）

另外艾利媽媽的兒子與和琪媽媽的女兒也在奶媽懷中使出瘋狂旋轉，奶媽吃力地抱住小熊，努力不讓寶寶掉下去，但精力旺盛的貓熊寶寶才不管這麼多，一心只想脫逃去旁邊玩耍。不過寶寶中也有文靜性格的，例如姚蔓媽媽的小兒子從頭到尾都把臉埋在奶爸懷中，絲毫不管一旁「同學們」的動靜，沉醉在夢鄉裡；蘇珊媽媽的女兒也從頭到尾依偎在奶爸懷中，沒有變換過姿勢，對比起旁邊扭來扭去的寶寶們顯得淡定許多。

▲姚蔓媽媽的兒子不顧四周的混亂，在奶爸懷中沉睡。（圖／翻攝自iPanda）

▲蘇珊媽媽的女兒乖巧地讓奶爸抱著，展現文靜的一面。（圖／翻攝自iPanda）

網友們看到可愛中帶著混亂的貓熊寶寶拜年儀式，又療癒又想笑，隔著螢幕都能感受到奶爸奶媽們照顧貓熊寶寶的辛苦，同時也羨慕奶爸奶媽們每天都能和貓熊們為伍，這些扭來扭去的黑白湯圓肯定是「甜蜜的負荷」。

▲賀年「貓熊碗」彷彿下湯圓，超級療癒。（圖／翻攝自iPanda）