ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

拜財神後家中頻撿到錢！女子以為「顯靈」...真相曝光她傻眼

女子家中橘貓「阿奴」連日叼回鄰居家散落零錢，意外成為「行動派招財貓」。（圖／翻攝自快科技、看曉天下事）

▲女子家中橘貓「阿奴」連日叼回鄰居家散落的零錢，意外成為「行動派招財貓」。（圖／翻攝自快科技、看曉天下事）

圖文／CTWANT

大陸四川成都近日發生一起趣事！一名女子在拜過財神廟後，連續數日發現家中莫名出現小額紙鈔，面額從一元到十元不等，初時她以為是財運上門，直到查看監視器畫面才揭曉真相，原來是自家橘貓「阿奴」從鄰居家偷偷叼回來的錢。

根據《快科技》與相關社群消息綜合報導，這名女子表示，原本只是希望討個吉利，特意去拜財神祈求來年財運順利，沒想到回家後數天接連在門口、角落發現散落的零錢，一天能「撿到」好幾次。正當她納悶這「神蹟」是否真的靈驗時，決定調閱家中監視器查明原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

監視器畫面顯示，橘貓多次潛入鄰居屋內後嘴叼紙鈔返家，女子一度誤以為財神顯靈。（圖／翻攝自快科技）

▲監視器畫面顯示，橘貓多次潛入鄰居屋內後嘴叼紙鈔返家，女子一度誤以為財神顯靈。（圖／翻攝自快科技）

監視畫面顯示，自家橘貓趁著鄰居家長期無人居住，多次潛入對方陽台或屋內，叼走散落在地的小額紙鈔，然後堂而皇之帶回家中。據女子估算，目前貓咪已「運財」回家多達102.5元人民幣。

她說，阿奴平時就有「搬東西」的習慣，喜歡叼回一些落葉、鋼絲球等雜物，不過這次竟升級為叼錢，讓她哭笑不得，也直呼「沒想到會變成真正的招財貓」。發現事件真相後，女子立即在鄰居門口貼上道歉紙條，說明事情來龍去脈，並承諾鄰居回來後一定全額歸還所有金額。

此事件曝光後在網路上引發熱議，許多網友表示「招財貓」真的實體化了，也有人打趣說「還好貓不認識顏色，不然只叼紅色鈔票就更好笑」。不過也有部分網友提醒，錢畢竟是私人財物，不像一般紙箱或瓶罐等無主物品，即使事後歸還，也可能成為鄰里爭議的導火線。

另有網友指出，一旦日後鄰居再有物品遺失，第一個懷疑對象恐怕就是這隻橘貓，甚至可能波及兩家關係，影響原本和睦的鄰里情誼。

儘管整起事件充滿趣味與巧合，但也提醒飼主們應注意寵物行為，特別是有「收藏癖」的貓咪，不僅可能誤食異物，還可能無意間成為誤會的根源。

延伸閱讀
殉職所長父求「女毒駕殺人償命」　廢死聯盟：全球夥伴聽台灣有死刑狂噓倒讚
快訊／總統令黃謀信為法務部政務次長　原政次徐錫祥轉戰最高檢主任
原始連結

關鍵字： 橘貓阿奴周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐農場接手照護

羅東夜市爆衝突！眾人圍觀錄影　網友見真相笑出來：必須抱緊

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員「出動吊車」急救援

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

拉拉從服務犬學校退訓　到新家每天「叼怪東西想幫忙」

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠「神秘四足英雄引路」車上救出受困童

29隻貓熊寶寶齊拜年　奶爸奶媽「手套都破了」抱住又溜走

女在家工作門外傳怪聲　見「萌貓帶玩具等下班」網融化：快陪牠

愛犬整天「詭異凝視」以為生病　女被獸醫問1句話傻：最貴驗孕棒

拒絕分開睡！小黑貓硬把「專屬小窩」拖上床　網融化：只想黏著你

米ㄆㄤ玩耍

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

賓士貓米ㄆㄤ

誰在吵？2浪貓路邊爭執　男唱歌緩和氣氛遭怒瞪XD

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

小貴賓狗聽媽手機傳來貓叫聲 馬上來查看還狂歪頭

2局貓發生糾紛互相叫囂　警出面協調：看誰先出手

一喊就過來！「烏龜飛奔」　翹屁給摸...萌暈：養到狗狗

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐農場接手照護

女在家工作門外傳怪聲　見「萌貓帶玩具等下班」網融化：快陪牠

羅威納叼碗「被關燈」展絕技閃水泥柱　最後一刻網嘴角失守

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員「出動吊車」急救援

失蹤10年以為被撞死　警路邊救起15歲汪「靠晶片」奇蹟回主人身邊

羅東夜市爆衝突！眾人圍觀錄影　網友見真相笑出來：必須抱緊

拜財神後家中頻撿到錢！女子以為「顯靈」...真相曝光她傻眼

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

穿山甲、食蛇龜玉井51林班現蹤　國有林工程生態友善機制見成果

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠「神秘四足英雄引路」車上救出受困童

尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問　眾人揭真相：不是不喝

Skoda「最新入門電動休旅Epiq」細節曝光！售價＆尺寸與Kamiq相似

酒店妹勾上人夫「一年榨乾2400萬」　綠帽妻怒告結局出爐

弒兒老母特赦！律師：悲劇在長照銜接空窗　曝總統早已低調關懷

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

冷天洗頭要注意！5個「常見壞習慣」讓髮質越來越差

5年內5成入門級白領工作將底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

府城普濟燈會登場！　黃偉哲：台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

戀愛濾鏡全開！「春色唇頰」打造心動感好氣色

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

寵物動物熱門新聞

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐照護

夜市衝突眾人圍觀　網見真相笑出來

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

賞蝶驚見血跡紙箱　龍貓疑被棄養

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

29隻貓熊寶寶拜年　保育員抱不住

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

小阿金半路斷電　原地開睡叫不醒

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景

羅威納遮掩閃過水泥柱　最後破功

讀者迴響

熱門新聞

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐照護

夜市衝突眾人圍觀　網見真相笑出來

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

賞蝶驚見血跡紙箱　龍貓疑被棄養

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

29隻貓熊寶寶拜年　保育員抱不住

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

小阿金半路斷電　原地開睡叫不醒

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景

羅威納遮掩閃過水泥柱　最後破功

慈愛動物醫院　過年24小時不打烊

熱門寵物影片

更多
米ㄆㄤ玩耍

米ㄆㄤ玩耍

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

賓士貓米ㄆㄤ

賓士貓米ㄆㄤ

誰在吵？2浪貓路邊爭執　男唱歌緩和氣氛遭怒瞪XD

誰在吵？2浪貓路邊爭執　男唱歌緩和氣氛遭怒瞪XD

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面