拜財神後家中頻撿到錢！女子以為「顯靈」...真相曝光她傻眼

▲女子家中橘貓「阿奴」連日叼回鄰居家散落的零錢，意外成為「行動派招財貓」。（圖／翻攝自快科技、看曉天下事）

圖文／CTWANT

大陸四川成都近日發生一起趣事！一名女子在拜過財神廟後，連續數日發現家中莫名出現小額紙鈔，面額從一元到十元不等，初時她以為是財運上門，直到查看監視器畫面才揭曉真相，原來是自家橘貓「阿奴」從鄰居家偷偷叼回來的錢。

根據《快科技》與相關社群消息綜合報導，這名女子表示，原本只是希望討個吉利，特意去拜財神祈求來年財運順利，沒想到回家後數天接連在門口、角落發現散落的零錢，一天能「撿到」好幾次。正當她納悶這「神蹟」是否真的靈驗時，決定調閱家中監視器查明原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲監視器畫面顯示，橘貓多次潛入鄰居屋內後嘴叼紙鈔返家，女子一度誤以為財神顯靈。（圖／翻攝自快科技）

監視畫面顯示，自家橘貓趁著鄰居家長期無人居住，多次潛入對方陽台或屋內，叼走散落在地的小額紙鈔，然後堂而皇之帶回家中。據女子估算，目前貓咪已「運財」回家多達102.5元人民幣。

她說，阿奴平時就有「搬東西」的習慣，喜歡叼回一些落葉、鋼絲球等雜物，不過這次竟升級為叼錢，讓她哭笑不得，也直呼「沒想到會變成真正的招財貓」。發現事件真相後，女子立即在鄰居門口貼上道歉紙條，說明事情來龍去脈，並承諾鄰居回來後一定全額歸還所有金額。

此事件曝光後在網路上引發熱議，許多網友表示「招財貓」真的實體化了，也有人打趣說「還好貓不認識顏色，不然只叼紅色鈔票就更好笑」。不過也有部分網友提醒，錢畢竟是私人財物，不像一般紙箱或瓶罐等無主物品，即使事後歸還，也可能成為鄰里爭議的導火線。

另有網友指出，一旦日後鄰居再有物品遺失，第一個懷疑對象恐怕就是這隻橘貓，甚至可能波及兩家關係，影響原本和睦的鄰里情誼。

儘管整起事件充滿趣味與巧合，但也提醒飼主們應注意寵物行為，特別是有「收藏癖」的貓咪，不僅可能誤食異物，還可能無意間成為誤會的根源。

延伸閱讀

▸ 殉職所長父求「女毒駕殺人償命」 廢死聯盟：全球夥伴聽台灣有死刑狂噓倒讚

▸ 快訊／總統令黃謀信為法務部政務次長 原政次徐錫祥轉戰最高檢主任

▸ 原始連結