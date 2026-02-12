3歲男童失蹤全城搜尋　警靠「神秘四足英雄引路」車上救出受困童

▲警方在搜尋過程中，遇到一隻從沒見過的狗。（圖／翻攝自Louisville Metro Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名3歲男童失蹤，警方立即出動無人機和直升機進行搜尋，過程中意外獲得一隻四足英雄的幫助，成功在狗狗帶領下於一輛車上找到男童，男童最後安全獲救。

男童失蹤 英雄狗帶路救人

路易維爾市(Louisville)警方7日接到報案一名3歲男童失蹤，警局立刻展開大規模搜尋行動，派出無人機、直升機和地面搜尋，然而最後卻是在一名意想不到的四足英雄幫助下，才找到男童。

警官湯普森(Josh Thompson)表示，他和同事徒步進行搜尋時，一隻柯利(Collie)混種犬突然出現在他們面前並且一直吠叫，似乎想要吸引到他們的注意力，他原本對這隻狗有些警惕，但後來決定跟著狗狗一探究竟。

湯普森表示，「我對狗說，『我們去找他吧！走吧』，狗立刻轉身，跑下民宅的前廊，把我們帶到後院」。狗狗最後引導湯普森一行人到一輛車附近，警方發現3歲男童受困在車上。

神祕汪立大功 助警救童平安回家

警方表示，孩童雖然受到了驚嚇，但是沒有受傷，很快就回到家人身邊團聚。湯普森後來把救人的狗狗取名為萊西(Lassie)，表示他在這個社區巡邏2年，但以前從來沒看過這隻狗。

當地居民表示，這隻狗狗應該是有人飼養，天氣好的時候很常看到牠在社區中散步，「牠是一隻好狗狗」。