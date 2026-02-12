白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景　喵皇自帶「膜拜氣場」

▲過新年「柴神到」，皮皮每次洗完澡拍照都好開心。（圖／東森寵物東港中正店提供）



記者李依融／綜合報導

白柴「皮皮」戴上富貴紅領巾，在金元寶與大紅春聯的背景下露出燦笑，彷彿看到這個笑容的人都能得到「招柴進寶」的祝福，原來牠是東森寵物東港中正店的常客，每次洗完澡最期待「拍照時間」。

東港中正店副店長表示，3歲的皮皮已經在這裡洗澡很久了，每次洗完澡都會幫牠拍照，「久而久之皮皮媽媽都很期待收到洗香香美照，我們想既然媽媽這麼期待，那我們就做個毛孩專屬的拍照空間吧！」此後來洗澡的毛孩不僅變漂亮，還有專屬紀念照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲皮皮洗澡時總是露出嘴角上揚的表情，讓美容師忍不住拍照記錄。（圖／東森寵物東港中正店提供）

▲皮皮：洗完澡很帥吧！（圖／東森寵物東港中正店提供）

除了皮皮，2歲的喵星人「錢錢」舒服地窩在暖窩裡，頭頂著金元寶，雖然眼神有點厭世，其實是洗完澡舒服到「超桑」，整隻貓像融化了一樣。美容師分享，錢錢在洗澡過程中非常穩定，對水流、起泡、沖洗都適應良好，不抗拒不緊張，是配合度超高的乖寶寶。另外1歲英國短毛貓「阿豹」也加入拍照行列，喵皇專屬高高在上的表情，讓人忍不住想膜拜。

▲錢錢洗完澡整隻貓「超鬆」，還能頭頂元寶。（圖／東森寵物東港中正店提供）

▲錢錢洗澡非常乖巧，美容師稱讚牠是乖寶寶。（圖／東森寵物東港中正店提供）

毛孩也要洗美美過新年，春節期間實際營業時間與美容、住宿詳細費用以各門市為準，欲前往請先致電詢問、預約，免得白跑一趟喔！

▲阿豹戴上應景領巾，高高在上的表情讓人忍不住想膜拜。（圖／東森寵物東港中正店提供）

門市營業時間相關資訊：

https://www.etipets.com/article/257