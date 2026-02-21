狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

▲Bruno僅23公斤，對成年狼犬來說體型偏瘦。（圖／翻攝自Facebook／Kansas Humane Society）

記者林緯平／綜合報導

這世界對牠來說，或許真的太可怕了。美國堪薩斯有隻名叫Bruno的狼犬，明明擁有一副帥氣外表，但當志工打開籠門的那一刻，牠沒有開心搖尾巴，反而是當場「整隻軟掉」，四肢貼地縮成一顆球，拚命想把自己的身體變小、再變小，彷彿只要看不見人類，就不會受傷一樣，這一幕讓現場所有人都看紅了眼眶。

堪薩斯動物收容所（Kansas Humane Society）日前貼文表示，4歲的Bruno體重約23公斤（51磅），雖然不確定牠過去經歷了什麼，但牠眼裡的恐懼是騙不了人的。為了讓牠卸下心防，志工耐心地坐在籠內陪牠，輕聲安撫並伸手摸摸牠顫抖的身體。過了許久，Bruno才終於願意被套上牽繩，但在踏出籠門的那一刻，牠又猶豫了。在志工不斷的鼓勵下，牠才戰戰兢兢地踏出第一步。

令人意外的是，一旦離開了籠子，Bruno其實走得很棒，只是外面的世界對牠來說充滿了威脅。只要聽到一點風吹草動，或是遠處傳來開門聲，這隻大狗就會立刻停下來，無助地坐在志工腳邊發抖，尋求一點點安全感。散步結束後，牠幾乎是毫不猶豫地衝回籠內，只有那個狹小的空間能讓牠感到安心。

這段讓人揪心的故事曝光後，立刻引發網友淚崩討論：「老天，牠到底經歷了什麼才會怕成這樣」、「或許可以讓他跟貓貓們相處」、「這可憐的狗狗」、「牠需要的不是訓練，是滿滿的愛」。

最後收容所也特別備註，由於Bruno個性極度害羞膽小，需要一個非常安靜、穩定的家庭環境，如果家中有10歲以下的小孩可能暫時不適合。