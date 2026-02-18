萌汪戴頭套好鬱卒　2歲小主人「摸頭講故事」融化網友

▲Kumo戴頭套悶悶不樂，小主人暖心「摸頭講故事」安慰。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

4歲的米克斯Kumo領養的寶貝，平時親人不親狗，非常愛家人。Kumo有個困擾，就是太容易被蚊蟲叮咬，常常有皮膚問題，戴上頭套後總是悶悶不樂。沒想到家中2歲小主人見狀，貼心地摸摸牠的頭給予安慰，相互羈絆的畫面超溫馨，融化一票網友。

▲Kumo愛吃的東西只有肉肉。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽和《ETtoday寵物雲》分享，Kumo是在2022年的4月從「浪浪別哭」被收編回家的，當年牠的名字是「春捲」。可能是錯過了社交黃金期的訓練，Kumo其實是一隻很內向的狗狗，平時很宅很膽小，最喜歡放音樂躺在沙發或專屬小床上「耍廢」一整天。

▲Kumo喜歡偷咬小主人的玩具，有時會直接摧毀。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

內向的狗狗和活潑的小主人相處 彼此互相學習成長

每當家中2歲3個月的小主人要找Kumo玩時，家長都會在一旁看著，因為弟弟年紀還小，有時不懂的控制力道，就會常常不小心嚇到狗狗。貼心的Kumo雖然會有點害怕，但是也願意嘗試和弟弟好好相處。家人除了教導小朋友如何正確對待毛孩的同時，也觀察到Kumo可能怕傷害到弟弟，總是小心翼翼地回應，讓大家心裡都甜甜的。

▲內向的Kumo配上外向的小主人剛好互補。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



小主人很喜歡抱著、摸摸Kumo，媽媽說「有時Kumo好像想掙脫，但思考一下似乎又放棄，就以不自然的姿勢讓弟弟抱著」，每次看都覺得可愛又好笑。家人一開始很擔心弟弟的到來會讓狗狗覺得不再受寵，所以很努力的分配時間，再累也會陪牠一天散步三次放電，爸爸媽媽也會帶著小主人慢慢的認識Kumo、學習和牠互動。

▲小主人超黏Kumo。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Kumo常常被蟲叮咬擦藥也沒有顯著效果，這次狀況更是嚴重，牠把自己啃到流血，才會被獸醫叮囑用頭套。小主人擔心毛孩無聊，還拿喜歡的故事書出來念給狗狗聽，溫馨互動的畫面恰好被紀錄下來。寶貝們目前相處的狀況有漸入佳境的感覺，看他們玩在一起或是窩在一起發呆，就讓一家人都覺得好欣慰。

▲家長也會耐心教導小主人如何對待毛孩。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）