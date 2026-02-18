ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

萌汪戴頭套好鬱卒　2歲小主人「摸頭講故事」融化網友

▲萌汪戴頭套悶悶不樂　2歲小主人暖心安慰「摸頭講故事」融化網友。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kumo戴頭套悶悶不樂，小主人暖心「摸頭講故事」安慰。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

4歲的米克斯Kumo領養的寶貝，平時親人不親狗，非常愛家人。Kumo有個困擾，就是太容易被蚊蟲叮咬，常常有皮膚問題，戴上頭套後總是悶悶不樂。沒想到家中2歲小主人見狀，貼心地摸摸牠的頭給予安慰，相互羈絆的畫面超溫馨，融化一票網友。

▲萌汪戴頭套悶悶不樂　2歲小主人暖心安慰「摸頭講故事」融化網友。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Kumo愛吃的東西只有肉肉。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽和《ETtoday寵物雲》分享，Kumo是在2022年的4月從「浪浪別哭」被收編回家的，當年牠的名字是「春捲」。可能是錯過了社交黃金期的訓練，Kumo其實是一隻很內向的狗狗，平時很宅很膽小，最喜歡放音樂躺在沙發或專屬小床上「耍廢」一整天。

▲萌汪戴頭套悶悶不樂　2歲小主人暖心安慰「摸頭講故事」融化網友。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kumo喜歡偷咬小主人的玩具，有時會直接摧毀。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

內向的狗狗和活潑的小主人相處　彼此互相學習成長

每當家中2歲3個月的小主人要找Kumo玩時，家長都會在一旁看著，因為弟弟年紀還小，有時不懂的控制力道，就會常常不小心嚇到狗狗。貼心的Kumo雖然會有點害怕，但是也願意嘗試和弟弟好好相處。家人除了教導小朋友如何正確對待毛孩的同時，也觀察到Kumo可能怕傷害到弟弟，總是小心翼翼地回應，讓大家心裡都甜甜的。

▲萌汪戴頭套悶悶不樂　2歲小主人暖心安慰「摸頭講故事」融化網友。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲內向的Kumo配上外向的小主人剛好互補。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小主人很喜歡抱著、摸摸Kumo，媽媽說「有時Kumo好像想掙脫，但思考一下似乎又放棄，就以不自然的姿勢讓弟弟抱著」，每次看都覺得可愛又好笑。家人一開始很擔心弟弟的到來會讓狗狗覺得不再受寵，所以很努力的分配時間，再累也會陪牠一天散步三次放電，爸爸媽媽也會帶著小主人慢慢的認識Kumo、學習和牠互動。

▲萌汪戴頭套悶悶不樂　2歲小主人暖心安慰「摸頭講故事」融化網友。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小主人超黏Kumo。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Kumo常常被蟲叮咬擦藥也沒有顯著效果，這次狀況更是嚴重，牠把自己啃到流血，才會被獸醫叮囑用頭套。小主人擔心毛孩無聊，還拿喜歡的故事書出來念給狗狗聽，溫馨互動的畫面恰好被紀錄下來。寶貝們目前相處的狀況有漸入佳境的感覺，看他們玩在一起或是窩在一起發呆，就讓一家人都覺得好欣慰。

▲萌汪戴頭套悶悶不樂　2歲小主人暖心安慰「摸頭講故事」融化網友。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家長也會耐心教導小主人如何對待毛孩。（圖／KUMO。春捲＠kumo2021.11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯小主人小孩與狗毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拜託別再啃了QQ】小狗們集體啃柱子 老闆快哭出來

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員「出動吊車」急救援

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

4大寵物輕旅行推薦路線曝　桃園市府邀請飼主假期帶毛孩走春　

萌汪戴頭套好鬱卒　2歲小主人「摸頭講故事」融化網友

「抬上唇皺鼻」是開心？東京大學研究狗狗表情變化　雌雄竟有差

警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

小喵試穿胸背「像中石化術」　軟趴趴突然忘記怎麼走路

山區遛狗「放開牽繩自由奔跑」　汪太興奮跌進深12公尺坑洞

廟裡參拜驚見「虎爺顯靈啦」　橫樑上閉眼端坐萌獲22萬讚

天冷進補？柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑：再放點蔥薑蒜

2026過年必備「招財香水」推薦！Threads網友推爆CHANEL 1957

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！網轟：有夠冷漠

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

一到月底就吃土、老是存不了錢　日本理財專家勸改掉3個壞習慣

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

廣島冬季必吃美食！火鍋舖滿黃色檸檬超澎湃　挑戰4種牡蠣吃法

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

寵物動物熱門新聞

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

實驗犬6歲才第一次看過天空

廟裡虎爺顯靈啦　橫樑上閉眼端坐

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

小喵試穿胸背　像被石化不肯走

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

她大喊「咪咪」　下秒竄出3顆頭狂盯

讀者迴響

熱門新聞

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

實驗犬6歲才第一次看過天空

廟裡虎爺顯靈啦　橫樑上閉眼端坐

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

小喵試穿胸背　像被石化不肯走

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

她大喊「咪咪」　下秒竄出3顆頭狂盯

柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑翻

熱門寵物影片

更多
貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面