賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

▲初步包紮但效果不佳。



實習記者陳安榆／綜合報導

新北市政府動物保護防疫處日前接獲通報，位在頂埔區的賞蝶步道中有一個會「自己晃動」的紙箱，熱心民眾打開後發現裡面居然佈滿血跡，並有一隻蜷縮著的「龍貓」。動保處研判可能是在棄置過程中受傷後，動物自己反覆噬咬或是在野外被野鼠攻擊等等，目前已轉由愛鼠協會接手照護與安置，提供專業後續照顧。

▲被發現時的龍貓蜷縮在角落，其中一面紙箱還有斑斑血跡。



由於現場狀況異常，發現紙箱的民眾擔心此為惡意棄養案件，便先行將其帶下山且通報相關單位。經過動保人員初步確認，該中型灰色動物就是俗稱「龍貓」的絨鼠。檢傷後發現，其右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷。動保處隨即安排醫療評估，先行進行必要的傷口處理與治療，以穩定其狀況。

▲▼其右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷。



龍貓對生活環境條件敏感 飼養前應先了解終身責任

龍貓屬於飼養門檻較高的特殊寵物，天性膽小、易受驚嚇，不當抓取或環境壓力過大，可能出現自殘、啃咬肢體等異常行為，一旦受傷亦需仰賴具特殊寵物經驗的獸醫進行治療，醫療與照護成本均不低。因原生環境乾冷，耐熱能力差且不適合潮濕環境，適宜飼養溫度約在10至22度之間，超過24度容易導致中暑甚至死亡，飼主需長時間開啟冷氣、除溼維持環境穩定，可以說是完全不適合台灣的天然氣候。

▲動保處臨時特製的簡易伊莉莎白圈。



動保處表示，依《動物保護法》第5條第3項規定，飼主不得任意遺棄動物；若違反，將依同法第29條第1項第1款處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。若發現不當飼養或疑似棄養情形，可撥打1959動保專線或新北市動保處24小時通報電話02-29596353及1999市民專線通報，共同守護動物生命與社會責任。飼養特殊寵物前，務必充分了解其飼養需求與終身責任，應落實終養不棄養，切勿因照顧困難、醫療費用或一時不便而棄養動物。

▲傷勢逐漸復原，目前轉由愛鼠協會接手照護、安置。