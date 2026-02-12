ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

▲賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲初步包紮但效果不佳。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

新北市政府動物保護防疫處日前接獲通報，位在頂埔區的賞蝶步道中有一個會「自己晃動」的紙箱，熱心民眾打開後發現裡面居然佈滿血跡，並有一隻蜷縮著的「龍貓」。動保處研判可能是在棄置過程中受傷後，動物自己反覆噬咬或是在野外被野鼠攻擊等等，目前已轉由愛鼠協會接手照護與安置，提供專業後續照顧。

▲賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被發現時的龍貓蜷縮在角落，其中一面紙箱還有斑斑血跡。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

由於現場狀況異常，發現紙箱的民眾擔心此為惡意棄養案件，便先行將其帶下山且通報相關單位。經過動保人員初步確認，該中型灰色動物就是俗稱「龍貓」的絨鼠。檢傷後發現，其右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷。動保處隨即安排醫療評估，先行進行必要的傷口處理與治療，以穩定其狀況。

▲賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲▼其右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

龍貓對生活環境條件敏感　飼養前應先了解終身責任

龍貓屬於飼養門檻較高的特殊寵物，天性膽小、易受驚嚇，不當抓取或環境壓力過大，可能出現自殘、啃咬肢體等異常行為，一旦受傷亦需仰賴具特殊寵物經驗的獸醫進行治療，醫療與照護成本均不低。因原生環境乾冷，耐熱能力差且不適合潮濕環境，適宜飼養溫度約在10至22度之間，超過24度容易導致中暑甚至死亡，飼主需長時間開啟冷氣、除溼維持環境穩定，可以說是完全不適合台灣的天然氣候。

▲賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲動保處臨時特製的簡易伊莉莎白圈。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處表示，依《動物保護法》第5條第3項規定，飼主不得任意遺棄動物；若違反，將依同法第29條第1項第1款處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。若發現不當飼養或疑似棄養情形，可撥打1959動保專線或新北市動保處24小時通報電話02-29596353及1999市民專線通報，共同守護動物生命與社會責任。飼養特殊寵物前，務必充分了解其飼養需求與終身責任，應落實終養不棄養，切勿因照顧困難、醫療費用或一時不便而棄養動物。

▲賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲傷勢逐漸復原，目前轉由愛鼠協會接手照護、安置。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

關鍵字： 龍貓棄養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐農場接手照護

羅東夜市爆衝突！眾人圍觀錄影　網友見真相笑出來：必須抱緊

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員「出動吊車」急救援

米ㄆㄤ玩耍

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

賓士貓米ㄆㄤ

誰在吵？2浪貓路邊爭執　男唱歌緩和氣氛遭怒瞪XD

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

小貴賓狗聽媽手機傳來貓叫聲 馬上來查看還狂歪頭

2局貓發生糾紛互相叫囂　警出面協調：看誰先出手

一喊就過來！「烏龜飛奔」　翹屁給摸...萌暈：養到狗狗

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐農場接手照護

女在家工作門外傳怪聲　見「萌貓帶玩具等下班」網融化：快陪牠

羅威納叼碗「被關燈」展絕技閃水泥柱　最後一刻網嘴角失守

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員「出動吊車」急救援

失蹤10年以為被撞死　警路邊救起15歲汪「靠晶片」奇蹟回主人身邊

羅東夜市爆衝突！眾人圍觀錄影　網友見真相笑出來：必須抱緊

拜財神後家中頻撿到錢！女子以為「顯靈」...真相曝光她傻眼

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

穿山甲、食蛇龜玉井51林班現蹤　國有林工程生態友善機制見成果

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠「神秘四足英雄引路」車上救出受困童

尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問　眾人揭真相：不是不喝

Skoda「最新入門電動休旅Epiq」細節曝光！售價＆尺寸與Kamiq相似

酒店妹勾上人夫「一年榨乾2400萬」　綠帽妻怒告結局出爐

弒兒老母特赦！律師：悲劇在長照銜接空窗　曝總統早已低調關懷

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

冷天洗頭要注意！5個「常見壞習慣」讓髮質越來越差

5年內5成入門級白領工作將底消失！　美創業家示警AI引爆5000萬瀏覽量

府城普濟燈會登場！　黃偉哲：台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

戀愛濾鏡全開！「春色唇頰」打造心動感好氣色

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

寵物動物熱門新聞

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐照護

夜市衝突眾人圍觀　網見真相笑出來

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

賞蝶驚見血跡紙箱　龍貓疑被棄養

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

29隻貓熊寶寶拜年　保育員抱不住

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

小阿金半路斷電　原地開睡叫不醒

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景

羅威納遮掩閃過水泥柱　最後破功

讀者迴響

熱門新聞

空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐照護

夜市衝突眾人圍觀　網見真相笑出來

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

賞蝶驚見血跡紙箱　龍貓疑被棄養

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

29隻貓熊寶寶拜年　保育員抱不住

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

小阿金半路斷電　原地開睡叫不醒

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景

羅威納遮掩閃過水泥柱　最後破功

慈愛動物醫院　過年24小時不打烊

熱門寵物影片

更多
米ㄆㄤ玩耍

米ㄆㄤ玩耍

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

賓士貓米ㄆㄤ

賓士貓米ㄆㄤ

誰在吵？2浪貓路邊爭執　男唱歌緩和氣氛遭怒瞪XD

誰在吵？2浪貓路邊爭執　男唱歌緩和氣氛遭怒瞪XD

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

約克夏騎39kg藏獒「賣力運動」　忘情狂扭...網笑：越級打怪？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面