穿山甲、食蛇龜玉井51林班現蹤　國有林工程生態友善機制見成果

▲國有林治理工程動物通道設施進行紅外線相機長期監測，玉井96林班拍攝到穿山甲、食蛇龜等保育類動物使用通道畫面。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為朝向人與自然和諧共生目標邁進，林業及自然保育署嘉義分署持續推動「國有林治理工程生態友善機制」，並委託漢林生態顧問公司及國立嘉義大學森林系副教授劉建男研究團隊，針對2019年至2024年間轄區治理工程所設置的動物通道資料，展開為期6個月以上的紅外線自動相機監測，玉井51林班發現穿山甲、食蛇龜現蹤。

▲玉井96林班集水井逃生通道發現穿山甲蹤跡。

嘉義分署表示，「國有林治理工程生態友善機制」核心精神在於減輕工程對環境的衝擊與維護生物多樣性，透過「迴避」生態敏感區域、「縮小」工程規模、「減輕」環境影響工法及「補償」措施等策略，降低人為干擾。其中，設置協助動物通行或逃脫的通道，已成為治理工程中的必要項目。

儘管各項工程多半已透過紅外線相機記錄野生動物使用情形，但過往仍缺乏系統性整合與後續評估，使不同類型動物通道的實質效益難以完整回饋至工程設計。因此嘉義分署此次整合2019年至2024年轄區資料，遴選15處具代表性的溪流護岸動物通道設施，以及8處集水井逃生通道，架設紅外線自動相機進行長期監測與分析。

▲南山林道緩坡通道發現山羌蹤跡。

調查團隊初步成果顯示，玉井51林班拍攝到穿山甲、麝香貓、食蟹獴等保育類哺乳動物活動身影，更記錄到第一級瀕臨絕種保育類食蛇龜使用集水井逃生通道的珍貴畫面，顯示相關設計確實發揮功能。

後續團隊將進一步統整分析各通道的長度、寬度與坡度，並測量周邊植被鬱閉度（樹木遮蔽地面的程度），釐清通道結構與周遭環境條件對動物利用成效的影響，建立科學化數據基礎，提升未來工程設計的精準度與生態友善效益。

▲玉井51林班動物通道發現白鶺鴒蹤跡。

嘉義分署強調，國有林治理工程不僅是防災與水土保持工作，更肩負守護淺山生態與珍貴物種的重要使命。透過持續監測與滾動式檢討，讓工程與自然共存，為台灣山林打造更具韌性的生態環境。