失蹤10年以為被撞死　警路邊救起15歲汪「靠晶片」奇蹟回主人身邊

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名飼主在寵物犬失蹤長達10年後，近來意外獲得動物收容所通知，發現這隻年紀約15歲的年長狗竟然還活著，因為體內植入晶片幫助牠找到回家的路。

晶片建功 失蹤10年老犬找回主人

位於佛州的動物收容所Miami‑Dade County Animal Services在臉書上分享，一名執法人員在霍姆斯特市(Homestead)街上值勤時，意外發現這隻走路一拐一拐的老狗Buttercup，便立即帶回動物收容所中評估狀況。

當收容所人員在為Buttercup檢查時，掃瞄晶片意外發現牠是在2011年被植入晶片，今年大約15歲，已經走失長達10年，後來透過晶片資訊順利找到主人

相隔10年沒見面 失蹤汪漸漸找回記憶

飼主獲得通知後也十分震驚，他們告訴工作人員，10年前家中原本養了2隻狗，某天Buttercup和另外一隻狗跑出家外，後來發現第二隻狗已經被車撞死，他們以為Buttercup可能也發生一樣的事，沒想到竟然活了下來。

收容所人員表示，或許是因為分離太久，Buttercup第一時間見到主人時似乎沒有認出來，似乎對於能在新家安置下來感覺比較開心，但一段時間過去後，牠漸漸意識到「喔，你是我的家人，這裡感覺很熟悉」。