女在家工作門外傳怪聲　見「萌貓帶玩具等下班」網融化：快陪牠





▲女在家上班遇到最大考驗。（圖／翻攝自TikTok／arianne.mich）

記者李振慧／綜合報導

國外一名在家辦公的女子分享，她正在努力工作時忽然聽到門外傳出微弱聲響，她好奇跑去打開辦公室的門，沒想到目睹寵物貓坐在門口等著她，身旁還有一顆玩具球，期待主人陪伴。

最強干擾 萌貓守門等玩

女子艾莉安(Arianne)在網路上分享，當時她正在埋首工作，沒想到家中寵物貓Lyla一心期待能和她玩，乖乖坐在辦公室門前等待主人下班，可愛畫面讓她崩潰，「牠這樣等著我，要我怎麼工作啊」

影片曝光後獲得7萬多點閱，許多網友留言，「我的天啊，牠太可愛了」、「讓牠進去吧，別再關門了」、「立刻停止工作，陪牠玩」。

艾莉安回覆網友留言坦承，發現Lyla的行為後讓她難以回到工作狀態，「你們都不懂，要重新開始工作有多困難」，她甚至開玩笑表示，若是公司能把「陪貓玩」列入工作表現考績就好了。