羅威納叼碗「被關燈」展絕技閃水泥柱　最後一刻網嘴角失守

記者李依融／綜合報導

羅威納犬「杉娜」叼著紙碗奔跑，正當大家擔心牠眼睛被「關燈」，牠卻一連通過好幾個柱子，讓人不得不嘖嘖稱奇牠的真功夫，然而就在這時，杉娜直接撞上牆壁自己嚇了一大跳，紙碗都被撞歪了，這一幕讓網友忍不住笑出來，似乎大家早就在等著這一刻。

▲杉娜堅持叼著紙碗奔跑，一路閃過好幾根柱子。（圖／Threads@a82956475提供）



Threads@a82956475家中3個多月的羅威納犬「杉娜」是個充滿活力的小帥妹，這天主人帶牠到頂樓跑跑步，調皮的牠硬是要叼著一個紙碗，然而碗不偏不倚蓋住了牠的雙眼，令人不禁捏把冷汗擔心牠看不清眼前的路。然而杉娜奇蹟似的一連通過4根柱子，整個過程行雲流水，令人疑惑「難道牠其實看得到路？」，最後一刻解答了大家的疑惑，只見杉娜不偏不倚地撞在牆壁上，紙碗都凹陷了，飼主看到這個結局也忍不住笑出來。

▲最後一刻杉娜還是迎面撞牆，自己也嚇了一跳。（圖／Threads@a82956475提供）

網友看到杉娜的諧星演出忍不住笑說「前面超聰明的，怎麼就撞上去了」、「果然就是等這個畫面」、「看了影片就在等最後那一幕」、「前一秒：好厲害都不會撞到欸！看到最後：喔撞到了」。也有網友提醒，等杉娜長大一些務必穿上背帶繫牽繩，「因為我家笨狗曾經想要看圍牆外有什麼，嚇死我了」。

▲杉娜是個小帥妹，才3個多月大腳腳就超大。（圖／Threads@a82956475提供）

▲杉娜有記得繫牽繩囉！（圖／Threads@a82956475提供）