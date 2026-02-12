空投毒殺動物害張美阿嬤倒閉　九九峰專人進駐農場接手照護

▲張美阿嬤農場因輿論重創倒閉，九九峰動物樂園伸出援手照顧園內數十種動物。（圖／九九峰動物樂園提供）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

宜蘭縣日前爆發空拍機投毒動物案震驚社會，王姓男子因不滿員工跳槽，三度以空拍機投放摻有農藥「托福松」的飼料，造成多隻動物死亡，雖屬個人犯罪，卻波及無辜農場經營。張美阿嬤農場因輿論風暴重創形象，遭外界誤指涉案，即使多次澄清仍難止血，最終評估無力繼續營運，近日由南投九九峰動物樂園接手照顧園內數十種動物。

檢警調查指出，王男因與前同事發生嫌隙，利用空拍機將摻毒苜蓿粒投放至冬山鄉另一處農場園區，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物死亡，另有10多隻動物出現中毒症狀，宜蘭地檢署已依違反《動物保護法》將王男起訴，並建請法院從重量刑。由於王男為張美阿嬤農場負責人之子，家庭關係曝光後引發外界質疑，即便農場強調早在2023年6月即終止合作，投毒行徑純屬個人犯罪，仍不敵輿論壓力，經營陷入困境。

▲▼九九峰動物樂園派遣獸醫團隊進駐，並留任原有照養員。（圖／九九峰動物樂園提供）

在農場出現管理空窗之際，南投九九峰動物樂園主動伸出援手，宣布在過渡期間接手照顧園內動物。九九峰動物樂園表示，司法程序自有時程，但動物生命不能等待，基於動物福利與人道關懷，決定派遣獸醫團隊進駐進行全面健檢，同時留任原有照養員穩定動物情緒，並導入專業管理經驗改善環境品質。副董事長陳國忠指出，犯錯的是人，卻讓農場與動物承受後果，為避免動物因經營停擺影響生存，樂園已安排專業人員前往宜蘭協助，確保這群無辜生命獲得妥善照護。