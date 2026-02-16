ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
幫貓咪拍證件大頭照的訣竅！　他笑說：只要拋棄身為人的尊嚴就好

▲▼ 貓奴,貓咪,家具,抓家具,專家,沙發,毛球,剪指甲,毛小孩。（圖／pexels）
▲要拍下貓咪的正面照不是簡單的事。　（圖／pexels）

記者周偉承／綜合報導

身為優質好奴才，平常一定會隨時幫主子拍好拍滿美照，不過主子會不會配合又是另一回事。日本一位飼主分享了家裡六隻貓咪的照片，讓人驚訝的是，六隻貓咪都是正面入鏡並直視鏡頭，每張都像證件照一樣端正，也讓同樣是奴才的網友們感到不可思議，紛紛求教學。

X（原推特）上一位日本飼主分享了宛如證件照一樣的貓咪大頭照後，讓不少愛貓網友都好奇，要怎麼樣才能讓主子乖乖配合拍照，而這位原PO也不藏私地表示，「只要拋棄身為人的尊嚴就好」。

▼有如證件大頭症一樣的貓咪照片。　（圖／翻攝自X@omegudayon
貓咪正面照。（圖／翻攝自X）

原PO表示，他會戴著有彈簧的髮箍，然後在貓咪面前扭來扭去、跳著奇怪的舞，還會一邊學鳥叫或猴子叫，吸引貓咪的注意，這時貓咪們就會露出一臉「你腦子沒事吧」的表情盯著你看，然後就能拍出貓咪直視鏡頭的照片了，「而身為人類的尊嚴也跟著失去了」。

原PO一番話也逗笑其它愛貓網友們，另外也有不少飼主非常有共鳴，紛紛分享自己拍下貓咪正面照的方法，除了跳舞外，有的人會對貓咪吹口哨，也有人則是輕輕地向貓咪吹氣，就能吸引主子的注意力，順利拍下照片。

關鍵字： 貓咪大頭照證件照

