6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

▲▼實驗犬縮籠發抖。（圖／Nives Ilic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲曾經的實驗犬Mack，目前在細心照料下以對主人敞開心房。（圖／Nives Ilic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／綜合報導

對於一般狗狗來說，散步和討摸是再稀鬆平常不過的事，但對這隻剛離開「實驗室」的狗狗來說，世界卻充滿了恐懼。國外一名女子日前分享了領養實驗犬「Mack」的過程，從牠第一次進電梯嚇到縮成一團，到現在能自信踏踏的轉變，讓無數網友眼眶全濕。

住在加拿大的Nives Ilic是一名長期關注動物權益的倡議人士，她日前在《CBC》上發表一篇專欄文章，談到決定領養一隻6歲的「實驗犬」Mack，並直言「雖然早就知道實驗犬因為長期被關籠，性格會比較封閉，但當真正接Mack回家的那一天，眼前的畫面還是讓她心碎不已。」

▲▼實驗犬縮籠發抖。（圖／Nives Ilic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲外面的世界對Mack來說，都是刷新既有的認知。（圖／Nives Ilic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在領養Mack回家的車程中，牠躲在運輸籠最深處不停發抖，眼神充滿驚恐。最讓人心疼的一幕發生在公寓電梯裡，Mack 似乎從未體驗過這種「會動的盒子」，嚇得四肢僵硬、全身劇烈顫抖，甚至因為太過恐懼而當場失禁。對當時的牠來說，連「被抱著」都是一種折磨，因為牠根本不知道人類的手是要給予愛，還是帶來痛苦。

▲▼實驗犬縮籠發抖。（圖／Nives Ilic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mack與貓姊姊Beannie。（圖／Nives Ilic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「剛開始真的很難，牠甚至不知道怎麼用牽繩散步。」Nives Ilic回憶，Mack起初連走路都小心翼翼。不過，愛的力量真的很神奇！在Nives Ilic耐心陪伴下，加上家中另一隻貓咪Beannie的「溫柔指導」，Mack 終於卸下心防。
現在的Mack不僅學會了享受散步（雖然有時候還是會同手同腳），還跟貓咪 Beannie 成了好朋友，兩隻毛孩經常窩在一起睡覺。看到Mack終於露出放鬆的笑容，不再是當初那個在電梯裡發抖的小可憐，Nives Ilic感動地說：「牠讓我知道這一切努力都是值得的。」

