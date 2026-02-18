美短貓「90度向後饋咖」超不符合貓體工學　網看傻：怎辦到的

▲布布「90度向後饋咖」超不符合貓體工學，網友超震驚喊「認真的嗎？」。（圖／網友＠mandytcc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台中市2歲的美短貓「布布」被網友稱為「喵界瑜珈大師」，媽咪拍下牠用「不符合貓體工學」的角度坐在沙發上休息，看似是尾巴放在扶手上，其實是腳腳向後抬高，神奇的姿勢瞬間引發熱議。貼文發佈至今已經有超過14萬次的瀏覽數，融化一票雲端哥哥姐姐。

▲▼布布一直以來的坐姿都非常豪放。（圖／網友＠mandytcc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主Mandy和《ETtoday寵物雲》分享，剛接布布回家時還是一個害羞的小男孩，沒想到才過兩週的時間，牠就已經學會坐在沙發上「饋手」聽大家聊天。總是能把日子過的很愜意的牠，對於吃東西這件事也是相當的執著，目前體重已經超過5公斤，漸漸的肚皮也開始鬆弛了。

▲雖然布布肚子肉肉的，但其實平時牠也超愛在家跑酷運動。（圖／網友＠mandytcc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



日漸圓潤的小貓 熱愛模仿人類

媽媽說布布「熱愛模仿人類」，有時會趁沒人在客廳時學大家看電視的姿勢，漸漸地把普通沙發坐得像是董事長椅子一樣，讓一家人都覺得超級搞笑。布布之前會學「開門」，不過自從變胖之後就被地心引力打敗，現在連門把都摸不到。愛吃的牠接受不了飲食控制，只要沒吃飽就會委屈地看著媽咪，接者開始啃紙箱，讓飼主無奈又好笑。

▲肚子餓就淚眼汪汪的看著媽咪啃紙箱。（圖／網友＠mandytcc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Threads上的照片獲得1.7萬次按讚，網友紛紛留言「這個饋的角度有億點點不合理吧」、「瑜伽大師在上課」、「軟骨功耶」、「這角度也太不自然XD」、「到底怎麼辦到的？？？」，這次將腳腳90度向後翻的奇特畫面讓不少人讚嘆果然「貓貓就是水做的」，引起一票共鳴。

▲布布的「霸道總裁」風範。（圖／網友＠mandytcc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）