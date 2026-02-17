ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
山區遛狗「放開牽繩自由奔跑」　汪太興奮跌進深12公尺坑洞

▲山區「放開牽繩」讓狗狗自由奔跑　太興奮卻不慎跌進深12公尺坑洞。（圖／台北市動物保護防疫處提供）

▲動保處並非初次接獲寵物受困山裡的求助。（圖／台北市動物保護防疫處提供／非文中提其當事狗）

實習記者陳安榆／綜合報導

有民眾帶愛犬到北投山區運動，因四下無人便放開牽繩讓其自由跑動，不料犬隻過於興奮而意外掉進深至12公尺的坑洞，救援隊歷經千辛萬苦才將狗狗解救，台北市立動保處呼籲飼主務必為毛孩做好適當防護措施。

意外往往發生於放鬆緊惕的瞬間，上述案件的犬隻掉進的是垂直無邊坡的坑洞，無法自行脫困。飼主著急通報1959專線，動保人員當即派員前往營救。救援隊員不僅扛著伸縮梯跨越溪流，更是爬上崎嶇山坡後才抵達救援位置，整個過程非常艱辛，所幸狗狗成功回到主人的懷抱。

▲山區「放開牽繩」讓狗狗自由奔跑　太興奮卻不慎跌進深12公尺坑洞。（圖／台北市動物保護防疫處提供）

▲台北市動物之家還有許多毛孩子正在等待永遠的家。（圖／台北市動物保護防疫處提供）

飼主做好安全防護　保障毛孩平安也能免於受罰

動保處表示，過年期間親友拜訪趁隙跟出家門是毛孩子走失的三大主因之一，提醒年節開心聚會的同時也要注意寵物的狀況。年節慶祝音樂、爆竹聲是牠們驚慌失措的元兇，飼主外出時務必關緊門窗，避免寶貝受到驚嚇亂竄而發生墜樓的可能性。牽繩、籠具不離身是不可忽略的必要事項，保護毛孩的同時也保護自己，若發生憾事則飼主也可能違反相關法律而受罰。

無論在何處，應落實毛孩的防護措施，避免毛孩因驚嚇或好奇陷入險境，亦能降低無法救援的風險。動保處補充，經救援的毛孩多數收容在臺北市動物之家。根據統計，今(115)年1月已救援或經民眾拾獲共138隻毛孩。若民眾家中毛孩走失，可至全國動物收容管理系統查詢，儘快帶牠們回家。

動保處也說明，年節期間臺北市動物救援服務24小時不打烊，民眾若遇緊急情況，請撥打24小時「1959動物保護專線」或利用「臺北市政府LINE@」即時通報，並透過上傳影片或照片提供更詳盡的救援資訊，讓動物救援更即時也更有效率。

