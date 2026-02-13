ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
橘貓獲聘「情緒支持經理」成最萌主管　超狂福利曝：給抱就加薪

橘貓獲聘「情緒支持經理」成最萌主管　超狂福利曝：給抱抱加薪。（圖／翻攝自TikTok／lu_iis7）

▲流浪橘貓成為公司經理。（圖／翻攝自TikTok／lu_iis7）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一隻叫做Miauricio的橘貓在網路上爆紅，原本是一隻流浪貓的牠，獲得當地土木工程公司Geotest收留後，不但得到了安身之所，還成為公司正式員工，被任命為「情緒支持經理」。

浪浪翻身　橘貓入職「獲發員工證」

當地媒體報導，原本在街上流浪的Miauricio被公司員工發現後，獲得整個工作團隊收養，模樣可愛又親人的牠，隨著時間過去成為辦公室中不可或缺的萌寵，最後公司決定讓牠成為正式員工。

@lu_iis7 Respuesta a @ruthrar20 Saluden al nuevo Gerente de Apoyo Emocional #empleados #gatosdetiktok #gatostiktok #GatoEmpleado #gatos ♬ original sound - pakcikkopi - محمد زين ازمير

Miauricio成為正式員工的影片被分享到網路上爆紅，影片中可看到，被任職為「情緒支持經理」的Miauricio，名字不但被列在公司人員名冊中，還擁有正式員工證和制服，而牠每天在辦公室內的重要工作就是「用充滿愛的眼神監控公司出入情況」、「跑到公司重要文件上」、「無須獲得授權可檢查包包和籃子」與「發出專業的呼嚕聲」。

最爽工作　貓經理給抱就加薪

除此之外，在公司與Miauricio的雇傭合約中還顯示，Miauricio每天醒來後就開始工作，只要牠無聊就可以下班，每天至少可以睡7次午覺，還擁有伸展身體和盯著牆壁發呆的放鬆時間，公司會視牠接受抱抱摸摸的表現決定加薪。

事件爆紅後，Geotest公司對外表示，自從Miauricio來到公司後，讓原本高壓的辦公室環境變得更人性化，也成功幫助緩解了員工壓力。

@lu_iis7 RH se equivocó, es Gato #GatoEmpleado #gatostiktok #gatosdetiktok #empleados ♬ original sound - pakcikkopi - محمد زين ازمير

