保育員備「動物年菜」擺盤精美　非洲獅埋頭嗑牛羊大餐

▲保育員用心準備馬年年菜，讓動物們應景吃得健康。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

農曆春節將近，家家戶戶忙著備年菜，台北市立動物園裡的動物們也有專屬「加菜」時刻，看起來熱鬧豐盛的年節菜單，其實背後全是依照季節與營養需求精算而來。

在長期共同演化下，野生動物的食物本就具高度季節性，會以當下產量充沛、容易取得且營養價值較高的食物為主。動物園裡同樣如此，每一種動物都有專屬食譜與營養計畫，並非隨意搭配。保育員每天依照季節時令與照護需求，準備營養均衡、色香味俱全的食材，偶爾再加點「擺盤」巧思，也讓年節氛圍悄悄升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲保育員也有講究「擺盤」。（圖／台北市立動物園提供）

食譜規劃從營養學與食材取得面著手，能量、蛋白質、脂肪、纖維、水溶性碳水化合物、礦物質與維生素等，都會詳細記錄與計算。不同物種，甚至同物種在不同生活階段，需求都不相同。動物園多半以「一週」為單位設計菜單，評估的是營養本身而非特定食材，因此能隨季節替換「對時」食材；當某項食材供應不穩時，也能以營養價值相近者調整，兼顧季節性與穩定性。

▲長頸鹿會吃各種不同的樹葉。（圖／台北市立動物園提供）

以長頸鹿為例，身為典型食葉性反芻動物，對纖維需求極高，來源可以是不同種類的樹葉。冬季葉源較少時，會嘗試替換不同品種葉子，或提供品質穩定的苜蓿乾草補充。相對地，高水溶性碳水化合物(WSC)的食物則會盡量避免，例如香蕉或地瓜等水果、根莖類，在胃中容易快速發酵產生大量酸與氣體，可能造成腸胃不適，甚至帶來風險，因此不會列入牠們的年節加菜選項。

▲靈長類的消化系統各不相同，大猩猩以植物為主食。（圖／台北市立動物園提供）

再看靈長類動物，雖然人類也是靈長類，但人類能吃的食物，並不代表牠們都適合。不同物種依消化與利用能力發展出不同食性型態，有以植物為主食的大猩猩、偏好果子的棉頭絹猴、食用昆蟲較多的松鼠猴，以及雜食性的紅猴。然而自然環境中，鮮少同時具備高油脂、高澱粉、高鹽或高糖的食物，但這些在人類飲食中卻相當常見。對體型遠小於人類的靈長類而言，即使少量也可能造成負擔，因此人類加工食品自然不會出現在牠們的年菜菜單中。

▲非洲獅津津有味品嘗羊排和牛腩。（圖／台北市立動物園提供）

年節菜色當然也各有看頭。非洲獅聞到羊排和牛腩的味道便迫不及待開動，專心趴著一塊塊啃排骨，一旁作為「盤飾」的葉菜絲毫未動；馬來貘的年菜盤裡有高麗菜、萵苣、花椰菜、玉米、地瓜、蘋果與鳳梨，食材一字排開頗有「花開富貴」氣勢，而牠大口先吃的，仍是新鮮蔬菜。

▲馬來貘享用蔬菜大餐。（圖／台北市立動物園提供）

有時動物廚房也會提供季節限定的園區自產食材加菜。秋冬正值青剛櫟結果，這類堅果在野外是松鼠、飛鼠、野豬、黑熊喜愛的食物，保育員也提供些許給園內亞洲黑熊。青剛櫟果實外殼薄硬，黑熊像過年嗑瓜子般咬開果實、吐掉外殼，再把果仁吃下，滿手櫟殼也吃得津津有味。

▲亞洲黑熊享用青剛櫟，彷彿應景「嗑瓜子」。（圖／台北市立動物園提供）

迷你馬與家驢的保育員則以狼尾草在地上排出「春」字應景，不過馬兒可不管字形如何，只要是好吃的牧草全都照單全收。動物園也提醒遊客，動物們都有依營養食譜細心照顧，切勿擅自丟擲或餵食，以免打亂既定計畫或造成風險。守護牠們的健康，就從不隨意加菜開始，讓動物們安心過個好年。

▲保育員用草料排字與動物們開心迎春。（圖／台北市立動物園提供）