轉頭一看寶寶戴「貓帽」還有尾巴當圍巾　媽笑出來：白擔心了

記者李依融／採訪報導

剛滿月的寶寶「辰辰」熟睡中，而他的頭上竟然「長貓了」，虎斑貓「島輝」舒服地睡在寶寶頭上，還用尾巴把寶寶的頭圈起來。奴才轉頭看到這個畫面忍不住大笑，「產前很擔心貓咪會排斥辰辰，看來都是白擔心了」。

▲貓咪意外地很快就接受「新生物」加入。（圖／Threads@my.dog.cat.so.cute 提供）



▲媽媽在坐月子期間就先拿寶寶的衣服給毛孩熟悉，希望毛孩與寶寶和平共處。（圖／Threads@my.dog.cat.so.cute 提供）



Threads@my.dog.cat.so.cute分享影片，小寶寶辰沉睡得正香，而島輝整個屁股覆蓋在他的頭上，還外加「尾巴圍巾」，確保小奴才絕對不會著涼。媽媽說，家中目前養了1隻柯基犬跟8隻貓咪，全部都是領養的，生產前很擔心毛孩們會排斥寶寶，於是看到別人的分享，在坐月子期間帶了寶寶穿過的衣服，先回家讓毛孩們熟悉味道，「不知道是不是因為這樣起作用了，毛孩們很快就習慣了家中多了一個新生物！」

寶寶回家2周以來，有些貓咪依然故我過著自己的生活，也有些貓貓喜歡黏著寶寶睡覺，只有一隻4個月大的貓咪看到寶寶會彈走。媽媽分享，影片中跟寶寶黏在一起的島輝是家裡唯一沒有流浪過的貓，「可能沒有經歷過風雨，個性很像長不大的小朋友，所以想法很天真，陌生人來家也會去迎接。」

▲島輝是唯一沒有流浪過的毛孩，跟寶寶的互動也常讓媽媽笑出來。（圖／Threads@my.dog.cat.so.cute 提供）



看到島輝跟寶寶的互動，媽媽也覺得很欣慰，當初她先收編了島輝的媽媽「妹妹」，沒想到妹妹懷孕了生了5個寶寶，其他貓咪都送養出去了，「私心特別喜歡島輝，每次有人來看貓咪，就故意不推薦島輝，就這樣默默留下來了。」現在1狗8貓加上新生寶寶的生活，沒有她之前擔心的混亂，反而更加溫馨可愛了。

▲流浪貓妹妹生下島輝與其他4隻小貓。（圖／Threads@my.dog.cat.so.cute 提供）

島輝睡在寶寶頭上的影片在Threads上獲得3.6萬讚，有網友神回覆「這算不算一種貓頭嬰？」，也有網友笑說「擔心寶寶頭會冷，很貼心嘛」、「尾巴圍巾好可愛，這頂『貓帽』肯定很溫暖」、「貓貓罩的孩子，頭好壯壯平安長大！」。

▲狗狗也對寶寶很好奇。（圖／Threads@my.dog.cat.so.cute 提供）