馬來虎情人節翹班「約會中」　動物園曝「期間限定放閃照」

▲馬來虎難得的「約會照」展現出難得溫柔的一面。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

最近台北市立動物園看不到「老虎」的蹤影，園方證實老虎們很平安，只是在「忙著約會」，在情人節這一天，馬來虎Shima與Arhaa正在享受期間限定的約會時光。

俗話說「一山不容二虎」，馬來虎通常是獨來獨往的動物，領地意識強烈，然而到了發情期，母老虎會性情大變，連保育員都形容是「判若兩虎」。最近正好是母虎Shima的發情期，一向強硬的掠食者因賀爾蒙關係，變成溫柔的大貓咪，不過這個「發情期限定景象」保固期很短，一旦發情期結束，Shima就會立刻變回霸氣女王。

▲Shima性格活潑，還曾好奇地趴在玻璃上跟小朋友互動。（圖／台北市立動物園提供）

園方分享了Shima和Arahh約會依偎的溫柔畫面，這個景象可遇不可求，保育員也很努力幫牠們培養感情，期待不久後能迎接小老虎誕生。

▲Arahh是一隻帥氣的雄性老虎。（圖／台北市立動物園提供）

5歲的雄性馬來虎Arahh2025年從新加坡動物園來台，而Shima則是2024年來自法國Le Parcdes Félins貓科園，由於野外的馬來虎僅剩150隻，牠們為了「國際馬來虎域外保育計畫」落腳台北市立動物園，大家都盼望能傳來新生的好消息。