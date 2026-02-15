ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」...下場GG了

日本一名男子綁架女性友人的鸚鵡，逼對方現身見面，否則就傷害愛鳥。（示意圖，photoAC）

▲男子綁架女性友人的鸚鵡，逼對方現身見面，否則就傷害愛鳥。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

這年頭連寵物都要替主人受罪？日本南陽市有名26歲男子為了強迫女性友人現身，竟然潛入對方家中綁架了4隻鸚鵡作為肉票。他瘋狂叫囂若見不到人就要撕票，這場荒謬的鬧劇最終驚動警方介入，最終以男子吃上威脅罪官司狼狽收場。

威脅殺害鸚鵡

綜合日媒報導，案發在2月7日凌晨，該名男子半夜溜進關係密切的女性友人住處，隨即展開連環訊息轟炸，他語帶威脅揚言對方若想救回這些鸚鵡，唯一的路就是乖乖回家見面，不然4條小命隨時會斷送在他手裡。最後他還補上一句，趕不回來就得打電話道歉求饒，直言「那妳現在打電話來道歉，我就饒了這些鸚鵡」。據悉，兩人極可能是前同居關係。

女友報警救「鳥質」

沒想到女子完全不吃這套，第一時間就向警方求助。男子在現場左等右等，沒等到回心轉意的女友人，反而等到了依法逮捕他的警察，這場試圖利用寵物情緒勒索的計謀徹底失敗，男子也必須為自己的脅迫行為付出代價。

可憐肉票生死未卜

令人遺憾的是，這群無辜的肉票目前生死未卜，警方對於外界詢問，以無法回答回絕，外界普遍猜測至少有1隻鸚鵡可能已經遭遇不測或重傷。


關鍵字： 鏡週刊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

