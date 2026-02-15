ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

▲ 。（圖／壽山動物園提供）

▲2月14日凌晨壽山動物園的非洲象「阿里」離世， 享年52歲。（圖／壽山動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

2月14日，壽山動物園的非洲象「阿里」在凌晨時安詳離世，享年52歲的牠見證了動物園的搬遷與改建，溫和龐大的身軀更是高雄人三代的回憶。但在保育員眼中牠可是一位調皮的面試官，每位新人都得通過牠的「考驗」才有資格照顧牠的生活起居。

▲ 。（圖／壽山動物園提供）

▲ 阿里正在用鼻子靈巧的取食鳳梨點心。（圖／壽山動物園提供）

生前可是精明的搗蛋鬼

1978年，阿里從美國遠渡重洋來到高雄，從此在這塊土地度過將近40多年的時光。私底下的阿里，其實比大家想像得更調皮，愛玩水的牠會趁洗澡時偷喝水，再用象鼻「噴射突襲」讓保育員變成落湯雞，還喜歡創作「抽象派」藝術，用「黃金」在牆上潑出獨一無二的畫作，讓清理的人員又氣又笑。但這些玩鬧背後，是阿里跟保育員取得信任的方式。

▲ 。（圖／壽山動物園提供）

▲ 阿里熱衷創作潑糞畫，讓保育員掃到崩潰卻又好氣好笑。（圖／壽山動物園提供）

與保育員的深情羈絆

保育員林裕強回憶，自己當初接手阿里時，牠對陌生人充滿了防備，「謝謝阿里後來願意努力接納我，把依賴轉化成信任」。那段從試探到彼此理解、到最後陪著牠走過生命後半段的過程，將是心中無比珍貴的回憶。另一位保育員王宥翔則形容，「阿里雖然很大隻，心思卻非常細膩」，聽見熟悉的呼喚總會輕輕擺動長鼻回應，還能清楚分辨熟悉的腳步聲與氣味，在他心中阿里就不是一隻單純的大象，更是一起成長的親密家人。

▲ 。（圖／壽山動物園提供）

▲ 兩位保育員都與阿里建立了深厚的感情。（圖／壽山動物園提供）

壽山動物園表示，後續阿里的遺體將委請屏東科技大學獸醫院詳細檢查。並感謝阿里用自己的一生陪伴著這座動物園，這位耀眼的明星讓更多人了解非洲象的智慧與溫柔，「牠的任務圓滿結束了，去天堂快樂地散步吧！」


 

關鍵字： 非洲象壽山動物園阿里高雄保育員

虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

