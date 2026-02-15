比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

▲網友家的比熊因為不喜歡刷腳毛，所以媽媽乾脆直接把毛剃光。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads帳號@yan_yan711家的比熊因為不喜歡刷腳毛，於是媽媽乾脆牠四隻腳的毛全部剃光光，圓滾蓬鬆的上半身搭配光禿禿的小短腿，加上天生的厭世臉更讓牠瞬間變成一隻「邪惡羊咩咩」，每次跟鏟屎官出門回頭率都是百分之百。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臭臉加上剃毛後的造型，瞬間變成邪惡小羊。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小羊造型＋兇惡表情成焦點

照片中，這隻汪星人站在儲藏室邊等開飯，宛如棉花糖毛茸茸的上半身搭配細細的四隻腳，彷彿在生氣的表情看起來又兇又可愛，偶爾還會悄悄變成外八造型，但如果要刷腳毛就會直接躲到椅子下。飼主在貼文中表示，自從毛孩變成羊咩咩造型後，每次散步回家只要簡單擦腳就可以保持乾淨，「養比熊的真的都該試試…超級方便」。

▲四隻腳的襪子全被脫光，跟身體比小了整整一圈。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲偶爾還會外八。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲討厭刷腳毛到躲進椅子底下。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天生厭世臉哪裡都吸睛

除了變身比熊咩外，牠充滿心機的小眼神也讓鏟屎官生活增添不少樂趣，半夜會悄悄出現在床邊看的人心理發寒，還不知道從哪裡學會霸總式歪嘴笑，不少網友也被牠天生的臭臉與羊咩咩造型的反差逗樂，「你應該在清境農場啊」、「你家的羊是特有種，要好好珍惜唷」、「放大看好好笑，邪惡可愛」。

▲半夜出現在門口，似乎在思考某種邪惡計畫。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還會不屑地歪嘴笑。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）