ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友家的比熊因為不喜歡刷腳毛，所以媽媽乾脆直接把毛剃光。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads帳號@yan_yan711家的比熊因為不喜歡刷腳毛，於是媽媽乾脆牠四隻腳的毛全部剃光光，圓滾蓬鬆的上半身搭配光禿禿的小短腿，加上天生的厭世臉更讓牠瞬間變成一隻「邪惡羊咩咩」，每次跟鏟屎官出門回頭率都是百分之百。

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臭臉加上剃毛後的造型，瞬間變成邪惡小羊。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小羊造型＋兇惡表情成焦點

照片中，這隻汪星人站在儲藏室邊等開飯，宛如棉花糖毛茸茸的上半身搭配細細的四隻腳，彷彿在生氣的表情看起來又兇又可愛，偶爾還會悄悄變成外八造型，但如果要刷腳毛就會直接躲到椅子下。飼主在貼文中表示，自從毛孩變成羊咩咩造型後，每次散步回家只要簡單擦腳就可以保持乾淨，「養比熊的真的都該試試…超級方便」。

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲四隻腳的襪子全被脫光，跟身體比小了整整一圈。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲偶爾還會外八。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲討厭刷腳毛到躲進椅子底下。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天生厭世臉哪裡都吸睛

除了變身比熊咩外，牠充滿心機的小眼神也讓鏟屎官生活增添不少樂趣，半夜會悄悄出現在床邊看的人心理發寒，還不知道從哪裡學會霸總式歪嘴笑，不少網友也被牠天生的臭臉與羊咩咩造型的反差逗樂，「你應該在清境農場啊」、「你家的羊是特有種，要好好珍惜唷」、「放大看好好笑，邪惡可愛」。

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲半夜出現在門口，似乎在思考某種邪惡計畫。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還會不屑地歪嘴笑。（圖／Threads@yan_yan711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 比熊寵物造型剃毛厭世臉寵物趣聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不吵也不鬧】柴犬滿臉笑容給幫洗澡！乖乖躺平好天使

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險死手法可能非首次

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

情侶借「貓體自拍架」親密合影　白底虎斑回頭傻眼快被閃瞎

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

虎班貓「爆揍吸塵器」洩憤！　被吵醒氣到炸毛狂呼它巴掌

巨蜥寶寶緊抱「最愛菜瓜布」　泡澡到睡著四腳朝天超放鬆

龍貓依偎「大娃娃朋友」懷裡熟睡　從小到大姿勢從不變

帶2汪吃火鍋「只看到一隻」　飼主笑噴：養黑狗的人都懂的

轉頭一看寶寶戴「貓帽」還有尾巴當圍巾　媽笑出來：白擔心了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

小肥蛙生氣！後果就是叫出「超萌聲音」嚇敵人　網笑：牠很努力了

日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」...下場GG了

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

頑皮雪橇犬偷走攝影機　誤觸錄影鍵拍下「犯罪全程」

貓咪超愛闖廚房　奴才無奈「讓自己坐牢」才能安心煮飯

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

睡前看見「袋鼠室友」床邊站崗　偷偷伸手想跳上一起睡

兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」　謎之舉動讓奴才看呆了

快訊／幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了　對中6碼天天過年

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

寵物動物熱門新聞

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

壽山非洲象阿里昨離世　享年52歲

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

睡前袋鼠室友出現　想一起睡床

不是打架！兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

深海驚見「巨型幽靈水母」！和公車差不多大

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

出門遇毛毛跟蹤汪　前進超有默契

橘貓獲聘成最萌主管 超狂福利曝光

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

讀者迴響

熱門新聞

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

壽山非洲象阿里昨離世　享年52歲

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

睡前袋鼠室友出現　想一起睡床

不是打架！兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

深海驚見「巨型幽靈水母」！和公車差不多大

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

出門遇毛毛跟蹤汪　前進超有默契

橘貓獲聘成最萌主管 超狂福利曝光

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

主人出門　狗狗竟開門放牛馬進屋開趴

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面