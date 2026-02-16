台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

記者賈沐蓉／綜合報導

新年假期即將到來，許多毛孩也會與主人一起返鄉，住台北的米克斯「妮蹦」也跟爸媽回雲林過年。身為都市小狗的牠在老家寬敞的院子玩的超開心，不用牽繩盡情地全場飛奔，輕快的腳步顯示牠正盡情享受鄉下專屬的快樂。

▲妮蹦來到老家寬敞的院子，激動到全場飛奔。（圖／Threads@southside99k提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寬敞庭院盡情奔跑 狗狗安全又開心

影片中的妮蹦在庭院裡蹦蹦跳跳，自由活動四條大長腿變身脫韁野馬，興奮的模樣彷彿已經進入瘋狂模式，中間還跑去汽車邊照鏡子欣賞自己的美貌，雙眼發亮似乎也非常同意有大院子就是讚。由於院子大門有上鎖，因此可以讓牠暫時離開牽繩的束縛玩耍。飼主也笑說在鄉下還不用擔心噪音問題，「住大樓很怕被鄰居抗議」。

▲途中還去汽車邊欣賞自己的美貌。（圖／Threads@southside99k提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片被分享至Threads後，引發不少帶毛孩們返鄉的鏟屎官共鳴，紛紛留言表示鄉下寬敞又安全的院子對狗狗來說簡直是天堂，「牠的身材！這空間對牠而言是完美！」、「牠嚐到自由的味道」、「好歡樂的小朋友」。

▲妮蹦：回鄉下好開心啊～（圖／Threads@southside99k提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）