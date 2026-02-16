ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

記者賈沐蓉／綜合報導

網友小顧帶家裡的兩隻阿金去寵物公園玩，原本想拍兩隻毛孩跟男友在落日中的溫馨奔跑影片，卻意外錄下一次超萌的「車禍現場」。一顆毛茸茸的「薩摩耶砲彈」直接撞上正在跑步的爸爸，雖然雙方都跌倒了但還是笑得很開心。

▲。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲跟兩隻毛孩拍奔跑影片，卻意外錄下車禍瞬間。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

雙方均未減速　肇事現場超可愛

影片中，男友在夕陽中與一起兩隻阿金朝鏡頭方向奔跑，恰好跟正跟其他狗玩耍的耶耶撞在一起。由於雙方未減速，巨大的衝擊力道讓一人一狗同時跌倒在地，他甚至滾了整整一圈才爬起來，引起遛狗民眾的陣陣驚呼。身為肇事者的薩摩耶倒是一臉無辜，起身後帶著呆萌的笑容站在受害者旁邊，彷彿在說自己並不是故意的。

▲。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲原本在跟毛孩浪漫奔跑，下一秒就變成車禍現場。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲耶耶：拍謝～偶不是故意的～（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

網友笑稱自願被撞

小顧在留言中補充，當結束錄影後兩隻阿金還爬到男友身上踩來踩去，絲毫不知道他身上可能有受傷。當天他們在公園還遇到超多黃金獵犬，讓現場瞬間變成阿金專屬聚會。不少網友也笑說這場意外超級可愛，「一直重複看案發現場是正常的嗎？」、「請問被薩摩耶撞飛要去哪裡排隊」、「想知道這責任歸屬歸誰」。

▲。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲當天現場的黃金獵犬。（圖／Thread@33315_s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）
 

