ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

▲（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲鏟屎官準備除夕拜天公，找家裡的虎斑貓啾啾一起參加。（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

除夕當天，許多人都會拜天公感謝神明一年的照顧。虎斑貓「啾啾」身為飼主Jeffery家的一份子，也被爸爸帶著一起「有拜有保佑」，握著兩隻手擺出合掌姿勢參加，然而當事貓似乎不怎麼領情，厭世的表情似乎在說奴才自己拜就好。

▲（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲但當事貓雖然很厭世但配合。（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

厭世表情成焦點

啾啾的前爪被鏟屎官握在手裡，表情無奈中帶著不爽，翻白眼朝上瞪著爸爸，儘管一臉心不干情不願但身體還是配合著奴才的動作，彷彿是在說乖乖拜完後最好奉上罐罐加菜，但後來還是大分心偷舔他的手。不過飼主倒是樂在其中，「身為家裡成員之一，當然也要一起拜拜」，更在留言承諾晚上一定會讓牠吃好料。

▲（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲中間還分心偷舔爸爸。（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

這張「貓咪祭祖」的貼文被分享到Threads後，不少網友也被啾啾有苦難言拜拜的樣子逗樂，紛紛笑說他看起來沒有想參加，「你抓著虎爺拜天公，是不是哪裡怪怪的」、「貓： 趕快結束這荒謬的一切」、「超可愛的不爽臉」

▲（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲啾啾：年夜飯最好給我加肉肉！（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

 

關鍵字： 虎斑貓拜天公除夕萌寵網路爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【畫面曝光】南投2車撞翻「動森居民」湧上前分工救人

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

疑遭鄰居投放毒餌　歐告誤食「口吐白沫」險死手法可能非首次

小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

情侶借「貓體自拍架」親密合影　白底虎斑回頭傻眼快被閃瞎

毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

虎班貓「爆揍吸塵器」洩憤！　被吵醒氣到炸毛狂呼它巴掌

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

她喊家貓「咪咪」！下秒卻竄出3顆頭狂盯鏡頭　網笑：根本戲精

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

帶阿金奔跑遇「最可愛車禍」　肇事耶耶呆萌燦笑超無辜

柯爾鴨「手上生蛋」萌翻！　網看搖屁屁：一起用力

主人帶毛孩踏青　貓咪死賴在包裡一臉委屈：不打算養我了嗎

路邊撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

幫貓咪拍證件大頭照的訣竅！　他笑說：只要拋棄身為人的尊嚴就好

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

台灣吃到飽破2000元仍秒殺！越貴越夯　專家揭「不怕貴」原因

Google推出AI購物助手　逛網購能透過聊天AI幫找商品、推薦套餐

快訊／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車、一馬當先　爽抱1.8萬金媽祖

PLG「上半季最佳5人」盧峻翔強勢領銜　領航猿、獵鷹包辦4席

快訊／白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！「天不絕人人絕天」

6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

帶39歲兒一起約會　美魔女甜嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引發網暴動

期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌　車廂內3大吉祥物入座

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

法鼓山除夕撞鐘20周年　賴清德盼國防與總預算儘速通過

寵物動物熱門新聞

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」下場慘

住家失火　陸龜「突然飆速」驚險逃死神

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

貓咪愛闖廚房　奴才只好關住自己

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

柯爾鴨「手上生蛋」萌翻網

頑皮雪橇犬偷走攝影機　意外拍下犯罪過程

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

異瞳白胖貓被麵包召喚！猛盯忍不住「光速舔嘴」

讀者迴響

熱門新聞

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」下場慘

住家失火　陸龜「突然飆速」驚險逃死神

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

貓咪愛闖廚房　奴才只好關住自己

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

柯爾鴨「手上生蛋」萌翻網

頑皮雪橇犬偷走攝影機　意外拍下犯罪過程

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

異瞳白胖貓被麵包召喚！猛盯忍不住「光速舔嘴」

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面