除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

▲鏟屎官準備除夕拜天公，找家裡的虎斑貓啾啾一起參加。（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

除夕當天，許多人都會拜天公感謝神明一年的照顧。虎斑貓「啾啾」身為飼主Jeffery家的一份子，也被爸爸帶著一起「有拜有保佑」，握著兩隻手擺出合掌姿勢參加，然而當事貓似乎不怎麼領情，厭世的表情似乎在說奴才自己拜就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲但當事貓雖然很厭世但配合。（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

厭世表情成焦點

啾啾的前爪被鏟屎官握在手裡，表情無奈中帶著不爽，翻白眼朝上瞪著爸爸，儘管一臉心不干情不願但身體還是配合著奴才的動作，彷彿是在說乖乖拜完後最好奉上罐罐加菜，但後來還是大分心偷舔他的手。不過飼主倒是樂在其中，「身為家裡成員之一，當然也要一起拜拜」，更在留言承諾晚上一定會讓牠吃好料。

▲中間還分心偷舔爸爸。（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

這張「貓咪祭祖」的貼文被分享到Threads後，不少網友也被啾啾有苦難言拜拜的樣子逗樂，紛紛笑說他看起來沒有想參加，「你抓著虎爺拜天公，是不是哪裡怪怪的」、「貓： 趕快結束這荒謬的一切」、「超可愛的不爽臉」

▲啾啾：年夜飯最好給我加肉肉！（圖／Threads@jefferychen0205提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）